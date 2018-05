Von Thomas Veigel

Heidelberg. An der Print Media Academy (PMA) kann man ganz gut die Unterschiede zwischen den letzten drei Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger Druckmaschinen AG ausmachen.

Schon bald nach seinem Amtsantritt 1995 musste Hartmut Mehdorn die Idee für den Glaspalast gehabt haben. "Denken braucht Raum" war angeblich das Credo für die PMA. Für Raum wurde gesorgt, ein Großteil des Baus ist nicht nutzbare Luft. Bei der Einweihung im Herbst des Jahres 2000 war Mehdorn schon nicht mehr im Amt, Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte ihn schon ein Jahr zuvor zum Bahnchef gemacht.

Der 50 Meter hohe Prunkbau wurde bald zum Symbol für den Größenwahn Mehdorns, der das Unternehmen mit seinen hochfliegenden Plänen und teuren Zukäufen bald nach seinem Abgang in Existenznot brachte. Denn Mehdorn kaufte alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ob es Sinn machte oder nicht - mit solchen Kleinigkeiten gab sich Mehdorn nicht ab. Auf dem Dach der Print Media Academy sollte sogar die Rhein-Neckar-Zeitung gedruckt werden. Der damalige Verleger Winfried Knorr konnte dieser Schnapsidee allerdings nicht einmal ein müdes Lächeln abgewinnen.

Mehdorns Nachfolger, Bernhard Schreier, musste mehr oder weniger alles rückgängig machen, was Mehdorn ins Haus geschleppt hatte, um das Unternehmen zu retten. Die PMA mit Mietkosten von durchschnittlich fast vier Millionen Euro pro Jahr stellte er allerdings nicht in Frage. Immerhin kappte er den Vertrag mit dem Sternekoch Manfred Schwarz, der sich in den ersten Jahren ein mehr als auskömmliches Dasein verschafft hatte.

Schwarz musste sich fortan selbst um Kundschaft kümmern, mittlerweile hat er die Academy verlassen, nachdem Gerold Linzbach die Geschäfte von Bernhard Schreier übernommen hatte. Er arbeitet seit zwei Jahren zielstrebig daran, das Unternehmen dauerhaft zu sanieren. Der Umbau des Konzerns steht unter dem Motto Vereinfachung und Konzentration auf das, womit auf Dauer Geld verdient werden kann.

Sein Credo, "raus aus den Palästen, rein in die Zelte" war direkt auf die Print Media Academy gemünzt. Aus seiner Abneigung gegen den ineffizienten Glasbau machte er nie einen Hehl. Öffentlich wünschte er sich einen lokal begrenzten Tornado, der die Print Media Academy verschwinden lassen würde.

Doch auch Linzbach muss sich an den Mietvertrag halten und der geht noch einige Jahre. Vor zwei Wochen kündigte er dann an, dass der Vorstand mit 500 weiteren Angestellten die neben der PMA angesiedelte Hauptverwaltung verlassen und sich im Werk Wiesloch/Walldorf niederlassen werde. Die aus den 80er Jahren stammenden Gebäude sollen samt Grundstück verkauft werden.

Dass der Vorstand eines Weltkonzerns samt Entourage die Stadt verlässt, deren Namen Teil der Firmierung ist und auf allen Produkten steht, hätte anderswo für große Aufregung gesorgt. Nicht so in Heidelberg, da blieb bis auf eine etwas hilflos wirkende Stellungnahme des Oberbürgermeisters alles ruhig. Mit der Wirtschaft hat man es nicht so in der Universitätsstadt. Außerdem soll man Reisende nicht aufhalten.

Nun bleiben zwar noch einige hundert Angestellte des Maschinenbauers in der Stadt, aber nur wegen der noch laufenden Mietverträge für PMA und Forschungszentrum.

Was geschieht mit dem bald frei werdenden Grundstück und der Hauptverwaltung der Heidelberger Druckmaschinen AG? Vor allem in Verbindung mit dem daneben liegenden Grundstück der Stadtwerke Heidelberg könnten sich interessante Möglichkeiten ergeben. Ein Heidelberger, der sich intensiv mit den Themen befasst, hat der RNZ erste Ideen kurz skizziert.

Da auch die Stadtwerke mindestens einen Teil der großen Fläche an der Kurfürsten-Anlage in absehbarer Zeit verlassen könnten, könnte dort nach Abriss von Gebäuden, deren Sanierung nicht mehr lohnt, ein neues Verwaltungsgebäude errichtet werden, das beispielsweise sowohl von Heideldruck als auch von HeidelbergCement genutzt werden könnte.

HeidelbergCement will zwar die Hauptverwaltung an der Berliner Straße in absehbarer Zeit nicht verlassen, die Verteilung der Mitarbeiter auf sieben Gebäude in der Stadt ist aber auch nicht effizient. Man sei immer auf der Suche nach "räumlichen Optimierungen", heißt es in der Zentrale des Baustoffkonzerns. Und dass der Vorstand von Heideldruck für alle Zeiten in Wiesloch bleiben wird, ist auch nicht festgeschrieben.

Und was passiert mit der PMA? Als einzige Möglichkeit wird auf Dauer eine Nutzung als mittelgroßes Kongresszentrum gesehen. Dafür müsste neben der PMA ein Hotel gebaut werden. Auch dafür würde die Fläche reichen. Und Tiefgaragen gibt es schon, direkt neben der PMA und in der Umgebung.