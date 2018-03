Heidelberg. (dbe) Bei der Deutschen Rohstoff AG (DRAG) wird es Ende nächsten Jahres einen Vorstandswechsel geben. Das hat das Heidelberger Rohstoffunternehmen gestern bekannt gegeben. Der bisherige Finanzvorstand, Thomas Gutschlag, wird ab 2015 Vorstandsvorsitzender. Titus Gebel, der dieses Amt bisher ausführt, verlässt das Unternehmen laut DRAG aus "privaten Gründen". Gebel werde dem Unternehmen jedoch weiter beratend zur Seite stehen, sagte Gutschlag im Gespräch mit der RNZ.

Wie das Unternehmen gestern zudem mitteilte, konnte Tekton Energy, an der die DRAG 73 Prozent der Anteile hält, weitere Flächen für die Ölförderung kaufen und kann nun auf rund 28 Quadratkilometer im US-Bundesstaat Colorado Öl fördern. Bei den bisherigen Förderstellen habe sich gezeigt, dass die Kosten für die Horizontalbohrungen, das sogenannte Fracking, weniger hoch seien, als veranschlagt. In Kombination mit einem stabilen Öl-Preis konnten die Bohrungen so bereits nach fünf Monaten die Investitionskosten einspielen.

Wenn das Öl erst einmal fließe, seien die laufenden Kosten gering, die Förderung dementsprechend profitabel, so Gutschlag. Daher will die DRAG, auch wenn sie noch im Bereich der Seltenen Erden aktiv ist, 2014 vor allem auf das Öl-Geschäft setzen.