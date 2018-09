Unternehmerin Irmgard Abt tritt als neue Präsidentin der IHK Rhein-Neckar die Nachfolge von Gerhard Vogel an. Foto: Rinderspacher

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Er war während seiner zehnjährigen Amtszeit als Präsident der IHK Rhein-Neckar stets ein Mann offener Worte. Der Blick über den eigenen Tellerrand war ihm selbstverständlich. Gleichzeitig ist Gerhard Vogel immer ein bodenständiger Unternehmer mit ausgleichendem Wesen und analytischem Blick geblieben.

1983 wurde er für 16 Jahre Vorstand bei Fuchs Petrolub, danach war er fünf Jahre Mitglied des Vorstands bei FAG Kugelfischer. Seit 2004 ist er Geschäftsführer der Fuchs Interoil GmbH. Gestern Abend wurde er nun im prunkvollen Rittersaal des Mannheimer Schlosses im Beisein von Wirtschaftsminister Nils Schmid, dem Präsidenten des Industrie- und Handelskammertages Eric Schweitzer und IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke verabschiedet und vom Minister mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Hintergrund Zitate: Zur Verabschiedung des Präsidenten der IHK Rhein-Neckar, Gerhard Vogel, ein paar Zitate aus seiner Amtszeit - zu Finanzmärkten, Studierende, den Mindestlohn und die Rhein-Neckar-Air: "Unternehmer, mischt Euch ein!" "Menschen machen immer noch mit Menschen Geschäfte." "Wir können jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Die systemischen Risiken der [+] Lesen Sie mehr Zitate: Zur Verabschiedung des Präsidenten der IHK Rhein-Neckar, Gerhard Vogel, ein paar Zitate aus seiner Amtszeit - zu Finanzmärkten, Studierende, den Mindestlohn und die Rhein-Neckar-Air: "Unternehmer, mischt Euch ein!" "Menschen machen immer noch mit Menschen Geschäfte." "Wir können jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Die systemischen Risiken der global vernetzten Finanzmärkte müssen so weit wie möglich beherrschbar gemacht werden und die Staaten dürfen zukünftig nicht mehr erpressbar sein." "Bei aller Bedeutung für eine gute Beschäftigungsfähigkeit: Für die Studierenden müssen Freiräume verbleiben, um über den Tellerrand eines Berufsfeldes hinaus zu sehen. Bildung ist nämlich mehr als Wissen" "Der Mindestlohn ist gerechtfertigt für Menschen der untersten Einkommensschicht. Aber er birgt wirtschaftliche Risiken" "Die Rhein-Neckar-Air ist der beste Flyer für das Marketing der Metropolregion"

Bereits am Nachmittag war seine Nachfolgerin im Amt, Irmgard Abt, Geschäftsführerin der Abt Print und Medien GmbH mit Sitz in Weinheim, von der Vollversammlung der IHK-Rhein-Neckar gewählt worden. Vogel hatte nicht mehr kandidiert.

"Für mich schließt sich heute ein besonderer Kreis. Es war das Schloss, genauer gesagt die Schlossuniversität Mannheim, die mich vor 43 Jahren - im Jahr 1972 - nach Mannheim gezogen hat, um mein in Regensburg begonnenes BWL-Studium fortzusetzen. Ich habe die Region kennen und lieben gelernt, hier nahezu mein ganzes Berufsleben verbracht, und sie ist mittlerweile zum Lebensmittelpunkt meiner Kinder und Enkel geworden", erläuterte er in seiner Ansprache im kurfürstlichen Rahmen des Rittersaales.

"Wir sind hier eine attraktive Metropolregion mit geballter Wirtschafts- und Wissenschaftskraft. Gleichwohl möchte ich eines betonen. Im Umgang mit Politik und Verwaltung war mir eine gewisse kritische Distanz immer wichtig. Natürlich braucht man, wenn man etwas bewegen will, ein gutes Netzwerk. Aber was wird aus einem Netzwerk, wenn es zu engmaschig wird? Ein Filz! Und wer da drin steckt, tut sich schwer, objektiv und kritisch zu sein. Diese Unabhängigkeit zu wahren, war mir immer wichtig", so Vogel.