Nürnberg. (dpa) Der Handelsexperte und Vorstandsvorsitzende der Kette SuperBioMarkt, Michael Radau, erklärt, warum Hafermilch oder Sojajoghurt zunehmend beliebt sind.

Herr Radau, was ist neu im Angebot der Bio-Läden?



Es gibt fünf Trends: So hat die Hinwendung zu veganen Produkten massiv zugenommen. Das überschneidet sich manchmal mit zwei weiteren Bereichen, den von Convenience-Fertigprodukten und Milchersatzprodukten. Zudem haben wir einen deutlichen Anstieg an Produkten, die sich mit Unverträglichkeiten beschäftigen, also glutenfrei oder für Laktose-Intolerante sind. Und wir haben Hersteller, die regional mit bio qualitätsvoll verknüpfen.

Wieso ist gerade veganes Essen zunehmend beliebt?



Ich glaube, dass wir als Gesellschaft auf die Massentierhaltung, die immer mehr ins Bewusstsein geraten ist, auch damit reagieren, dass wir sagen: Wir brauchen eine Alternative, wir möchten weg davon. Und das heißt für viele Menschen, dass sie vegane Produkte ausprobieren.

Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch - braucht man so viele Ersatzprodukte für Kuhmilch?



Die Zunahme an Laktoseintoleranz hat dazu geführt, dass die Menschen eine Alternative brauchen. Man kann denen nicht sagen: Wir haben hier eine Sojamilch und einen Sojajoghurt. Da haben die Hersteller unheimlich nachgezogen und bieten heute eine große Bandbreite an geschmacklichen Alternativen. Das wiederum hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen gesagt haben: Ich probiere mal einen Sojajoghurt, ohne dass ich es müsste, rein aus Genussaspekten.