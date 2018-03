Im vergangenen Geschäftsjahr hat Südzucker aus circa 28 Millionen Tonnen geernteten Rüben rund 4,5 Millionen Tonnen Zucker hergestellt. Das war zwar etwas weniger als im Vorjahr, durch einen hohen Zuckerpreis stieg der Gewinn aber deutlich an. Foto: zg

Von Daniel Bernock

Mannheim. Die Zahlen sprechen für sich: Ein Gewinn vor Steuern und Zinsen (operatives Ergebnis), der um rund ein Drittel zulegt, und ein Jahresüberschuss, der mehr als 40 Prozent höher ausfällt als im Vorjahr - solche Zahlen präsentiert jeder Konzernlenker gerne. Dementsprechend gut war auch gestern die Stimmung auf der Bilanzpressekonferenz der Mannheimer Südzucker AG. Denn die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr (1. März 2012 bis 28. Februar 2013) stimmen. Doch bevor die Erwartungen nach diesem Rekordjahr zu hoch steigen, tritt Südzucker auf die Euphoriebremse und warnt: "Das operative Ergebnis wird im laufenden Geschäftsjahr deutlich unter dem Rekordniveau 2012/13 liegen", sagte Wolfgang Heer, Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG.

Denn im vergangenen Geschäftsjahr profitierte das Unternehmen vor allem von einem starken Kerngeschäft. Wegen der weltweiten Nachfrage nach Zucker, und damit hohen Preisen, stieg das operative Ergebnis im Segment Zucker um fast 40 Prozent. Von dem guten Gesamtergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende steigt von 70 auf 90 Cent je Aktie. Damit erhöht sich die Ausschüttungssumme von rund 130 auf circa 180 Millionen Euro. Die Ausschüttungsquote verringert sich jedoch von 35 Prozent auf 29 Prozent.

Trotz eines guten ersten Quartals seien die Bedingungen 2013/14 weniger gut. Im laufenden Geschäftsjahr seien die Rohstoffkosten, also die Preise für Zuckerrüben, deutlich gestiegen, sagte Finanzvorstand Thomas Kölbl. Zudem sieht sich der Konzern durch sinkende Zuckerpreise gebremst. Aus diesen Gründen und wegen der immer noch vorhandenen Unsicherheit durch die Euro-Krise - in der EU erwirtschaftete der Konzern den Großteil seines Umsatzes - soll das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr rund 825 Millionen Euro betragen. Das wären rund 15 Prozent weniger als im vergangenen Geschäftsjahr. "Es sind volatile und unsichere Zeiten", so der Südzucker-Chef Heer.

Zum guten Wachstum beigetragen hat auch das Tochterunternehmen Cropenergies, das ebenso durch günstigere Rohstoffe deutlich profitablere Geschäfte mit Bioethanol machen konnte. Auch das Segment "Frucht", das zum Beispiel Brotaufstriche umfasst, konnte im Jahresvergleich leicht zulegen. Schwächer entwickelte sich der Bereich "Spezialitäten", zu denen etwa auch Tiefkühlpizzen gehören.

Wie Südzucker ebenfalls gestern ankündigte, soll der Standort Zeitz in Sachsen-Anhalt ausgebaut werden. Dort soll für 125 Millionen Euro eine neue Anlage gebaut werden, die in Zukunft 140 000 Tonnen Weizenstärke für Lebensmittel und die chemische Industrie herstellt. Dadurch entstehen in Zeitz rund 80 neue Arbeitsplätze.