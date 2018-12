Mannheim (dpa) Wieder steigende Preise für den Ökokraftstoff Bioethanol stimmen Europas größten Zuckerkonzern Südzucker zuversichtlicher. Für das laufende Geschäftsjahr 2015/2016 (bis Ende Februar) sei nun mit einem operativen Ergebnis von 180 bis 230 Millionen Euro zu rechnen, teilte Südzucker am Dienstag mit. Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim hob damit seine Jahresprognose an. Zuvor hatte der börsennotierte Konzern einen Rückgang des operativen Ergebnisses von den im Vorjahr erzielten 181 Millionen Euro auf 50 bis 150 Millionen Euro für möglich gehalten.

Der Umsatz werde weiterhin rückläufig sein, so das Unternehmen, aber nicht mehr so stark wie erwartet. Südzucker rechnet nach eigenen Angaben mit einem Jahresumsatz von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro. Zuvor war der Konzern von 6 bis 6,3 Milliarden Euro ausgegangen. Im Vorjahr waren es noch 6,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte auch die Bioethanoltochter Cropenergies ihre Jahresprognose angehoben. Im ersten Geschäftshalbjahr (bis 31. August) habe Südzucker einen Umsatz von 3,331 Milliarden Euro erzielt, hieß es weiter. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres waren noch 3,482 Milliarden Euro. Südzucker hat nach eigenen Angaben rund 18.500 Mitarbeiter. Weitere Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr will Südzucker nach Angaben eines Sprechers am 8. Oktober veröffentlichen.