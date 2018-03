Mannheim. (dpa/lsw) Höhere Zuckerpreise stimmen den europäischen Branchenprimus Südzucker zuversichtlicher. Am Donnerstag erhöhte der MDax-Konzern seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 (Ende Februar) und erwartet als operatives Ergebnis nun 340 bis 390 Millionen Euro. Auch die moderaten Rohstoffpreise und eine gute Entwicklung im Segment Spezialitäten, das unter anderem Stärke und Tiefkühlpizza umfasst, spielten den Mannheimern in die Hände. Zuletzt hatte Südzucker 250 bis 350 Millionen Euro Gewinn in Aussicht gestellt. Im Vorjahr wurden 241 Millionen Euro erzielt.

Die Umsatzerwartung behielt Südzucker bei. Die Erlöse sollen weiterhin von 6,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 6,4 bis 6,6 Milliarden Euro steigen. Vor Südzucker hatte die Bioethanol-Tochter Cropenergies die Umsatzprognose angehoben.