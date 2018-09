Mannheim. (dbe/dpa) Der Rückgang der Zuckerpreise lässt den Mannheimer Südzucker-Konzern keine Ruhe. Gestern musste der weltgrößte Zuckerproduzent erneut im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächere Zahlen vorlegen, wieder gehörte die Aktie zu den großen Verlierern an der Börse. In den letzten zwei Jahren hat sich der Kurs von rund 30 Euro auf knapp über 10 Euro reduziert - entsprechend ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf einem Tiefpunkt.

Das Auslaufen der EU-Zuckermarktordnung 2017 setzt den Zuckerpreis deutlich unter Druck. Bisher war die Produktion, die Einfuhr und Ausfuhr des Lebensmittels stark reguliert und durch Subventionen geschützt. Schon bald muss sich das Unternehmen mit Zuckerproduzenten aus der ganzen Welt messen.

Nach drei Quartalen (März bis November) sank der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 70 Prozent auf 174 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch fast 580 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss sank um fast 72 Prozent auf 128 Millionen Euro. Der Umsatz der Konzerns lag fast elf Prozent unter dem Vorjahr. In der größten Sparte Zucker, die in etwa die Hälfte des Umsatzes generiert, lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern bei 44 Millionen Euro, nach 420 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2014/15 von sieben Milliarden Euro (Vorjahr: 7,5 Milliarden Euro) und einem Gewinn vor Steuern und Zinsen von 200 Millionen Euro (Vorjahr: 622 Millionen Euro) bestätigte der MDax-Konzern gestern. Die Erreichung dieser Prognose sei jedoch "weiterhin anspruchsvoll".

Erst am Montag hatte die Bioethanol-Tochter Cropenergies Zahlen vorgelegt. Sie konnte den Umsatz dank gestiegenen Absatzes des Biokraftstoffs und dank neuer Anlagen zwar steigern, leidet aber ebenfalls unter dem Preisverfall und fuhr nach neun Monaten einen operativen Verlust ein. Bioethanol von Cropenergies wird dem Kraftstoff E10 zu zehn Prozent beigemischt. Durch den Preisverfall beim Öl bekommt das bisher günstigere E10 jedoch mehr und mehr Konkurrenz von Super-Benzin, denn E10 ist seit dem Jahresbeginn um zwei Cent je Liter teurer geworden. Der Abstand zum Superbenzin E5 ist damit von bisher vier auf nur noch zwei Cent geschrumpft, sagten Sprecher von Mineralölfirmen gestern in Hamburg und Bochum. Hintergrund seien höhere Preise für das zugemischte Ethanol, das sich im Gegensatz zu herkömmlichem Treibstoff aus Mineralöl in den vergangenen Monaten kaum verbilligt habe.

"Grund für diese Entscheidung sind die relativ gestiegenen Preise für Ethanol", sagte Shell-Sprecherin Cornelia Wolber. Während der Preis für die Tonne Rohbenzin in den letzten sechs Monaten von 1005 auf 453 Dollar gesunken sei, habe sich der Preis für die Tonne Ethanol im gleichen Zeitraum nur von 846 auf 677 Dollar pro Tonne ermäßigt.

Damit sei der Preisabstand von zwei Cent je Liter nicht mehr zu halten. Das bedeutet für die Autofahrer, dass sie im Vergleich zu anderen Spritsorten keinen so großen Kostenvorteil mehr haben, wenn sie E10 tanken. Der Verbrauch liegt für den Kraftstoff etwas höher. Deshalb hatten die Mineralölkonzerne bei der Einführung von E10 einen Preisabstand zu Superbenzin E5 eingebaut, um den Sprit attraktiv zu machen. Diese Rechnung ging jedoch nicht auf. Die Kunden akzeptierten E10 überwiegend nicht, weil sie Schäden an den Automotoren oder eine geringere Leistung befürchteten, obwohl fast alle Hersteller den Biokraftstoff für ihre Modelle freigegeben haben.

Zudem geriet Benzin aus Pflanzen generell in die Kritik, weil es hier eine zunehmende Konkurrenz zu Anbauflächen für die Nahrungsmittelproduktion gibt. Der Marktanteil von E10 liegt für den Gesamtmarkt bei rund 15 Prozent, bei den großen Anbietern bei 20 Prozent. Ursprünglich sollte E10 die dominierende Kraftstoffsorte in Deutschland werden.