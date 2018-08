Stuttgart. (dpa-lsw) Angesichts internationaler Unsicherheiten und politischer Neuerungen blickt die Industrie im Südwesten mit vorsichtigem Optimismus auf das laufende Jahr. «Die heimische Industrie ist akzeptabel in das neue Jahr gestartet», sagte der Präsident des Landesverbandes LVI, Hans-Eberhard Koch, am Donnerstag in Stuttgart. «Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Konjunktur im Augenblick von den positiven Auswirkungen des niedrigen Ölpreises, der niedrigen Zinsen, der geringen Inflation und des schwachen Eurokurses profitiert.»

Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Bund erwarte er ein Wachstum von 1,8 Prozent. Baden-Württemberg dürfte ihm zufolge mit 2,0 Prozent Plus etwas darüber liegen. Sorgen bereiten der Industrie unter anderem internationale Krisen wie in Russland und der Ukraine. Hinzu kommt etwa die Reform der Erbschaftssteuer, durch die sich die zahlreichen heimischen Familienunternehmen belastet sehen.