Von Marion Gottlob

Was erwartet man von einem Frauen-Wirtschaftstag? Weibliche Betulichkeit? Oder die Klage über Rangeleien mit der männlichen Konkurrenz? Es kann viel mehr sein. In ganz Baden-Württemberg hatten Unternehmerinnen am Samstag zum Frauen-Wirtschaftstag unter dem Motto "Diversity-Management" geladen. Auch der Verein "Heidelberger Unternehmerinnen" war mit rund 90 Gästen im Forum am Park mit von der Partie. Aber die Heidelbergerinnen hatten ihrem Frauen-Wirtschaftstag eine eigene Note verliehen. Erstens wählten sie zusätzlich das Thema "Gesundheit". "Wer als Unternehmerin krank im Bett liegt, der verdient kein Geld", so Vorsitzende Gerlinde Kreuzinger nüchtern, "Gesundheit ist das Wichtigste, um etwas zu leisten." Fast noch wichtiger: Die Heidelbergerinnen sprachen nicht von "Diversity", sondern von "Vielfalt". Das war verständlicher und öffnete sofort den Blick für neue Ideen.

Tatsächlich drehte sich in den Vorträgen vieles um die Gesundheit. Doch bei der Podiumsdiskussion gewann das Motto eine neue Dimension. Da ging es um die gesunde Entwicklung von Unternehmen und von Gemeinschaften. Plötzlich gewann die Fürsorge von Mensch zu Mensch an Bedeutung. Waren die Damen also bei "ihrem" ureigenen weiblichen Thema angelangt, was Feministinnen so häufig auf die Palme bringt? Vielleicht ist das einfach egal, denn die Unternehmerinnen gingen viele Schritte über den einfachen "Frau-Mann-Gegensatz" hinaus.

Was also bedeutet "Vielfalt" für Frauen im Berufsleben? Natürlich steht der Begriff für die realistische Chance auf eine Karriere. Heike Schönmann arbeitet beim Baukonzern Bilfinger mit rund 70 000 Mitarbeitern. Nur wenige Frauen haben eine Führungsposition inne. "Es gibt keine Frau im Vorstand", so Moderatorin Erika Schroth. Bis 2020 sollen mindestens 15 Prozent der Positionen mit Führungsaufgaben weiblich besetzt sein. "Dafür braucht es Engagement und Energie", so Heike Schönmann.

Was bei Bilfinger Zukunftsmusik ist, das ist beim Universitätsklinikum Heidelberg umgesetzt. Dort ist Irmtraut Gürkan nicht nur kaufmännische Direktorin, sondern auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Aber Irmtraut Gürkan bemängelt, dass Frauen nur selten die Position der Oberärztin erreichen, gerade in Heidelberg. "Das schaffst Du nie", sollen Kollegen zu Frauen gesagt haben. Irmtraut Gürkan mahnt: "Vorgesetzte sollten Frauen ermutigen. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg."

Klaus Happes war der einzige Mann auf dem Podium. Er hat das Unternehmen "AdViva" mitgegründet, das zum Beispiel Prothesen vertreibt. Solch eine Arbeit verändert. Das Wort "Vielfalt" bedeutet für ihn Toleranz gegenüber behinderten Menschen: "Unser Unternehmen hat 80 Mitarbeiter - ob Frau oder Mann, das ist wurscht." Er gibt Menschen einen Arbeitsplatz, "die andere Unternehmen nicht haben wollen."

Vielfalt - das steht auch für die Unterschiede der Herkunft. Bis vor wenigen Tagen war Barbara Methfessel Professorin an der Pädagogischen Hochschule. Für sie ist der Begriff nicht nur positiv besetzt: Wie geht ein Lehrer beispielsweise mit einer "vielfältigen" Klasse um, in der mehrere Mädchen sitzen, die als Prostituierte arbeiten? Gleich daneben drückt ein Junge die Schulbank, der als Zuhälter tätig ist. "Einige Schüler sind sehr intelligent, aber wie nutzen sie ihre Intelligenz?" Und wie können Lehrer diese Schüler erreichen?

Wie gut, dass zwei weitere Frauen auf dem Podium saßen. Da war Katharina Müller von der Initiative "Anpfiff ins Leben" e.V. , die Dietmar Hopp zusammen mit Anton Nagl gegründet hat. Hier erhalten junge Menschen über den Sport eine Chance zu einem besseren Leben. Zum Engagement der Initiative zählen neben der Förderung der Trainer auch Hilfen bei den Hausaufgaben und Ferien-Freizeiten. "Sport verbindet", weiß Katharina Müller ganz sicher.

Auch Dagmar Uelner hilft mit "Future Now" jungen Menschen, hier vor allem Kindern und Jugendlichen, die geschlagen oder missbraucht wurden. "Man muss mit dem Herzen dabei sein", so Dagmar Uelner. Ein gutes Schlusswort.

Durchaus ungewöhnlich war, dass es rund um die Diskussion gesunde ayurvedische Kost gab, unter anderem Zucchini-Lasagne mit Mango, Kürbisstrudel mit Ziegenkäse und sogar ayurvedischen Kuchen. Die Ernährungsexpertin Gabi Braun hatte die Rezepte entwickelt, umgesetzt wurden sie von der Cateringfirma Zentsch und vom Café Schafheutle.