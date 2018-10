Von Thomas Veigel

Heidelberg. Auf dem langen Weg aus dem Keller der Verlustjahre ist die Heidelberger Druckmaschinen AG eine weitere Sprosse nach oben geklettert. Mit einem Bündel an Maßnahmen sorgt Finanzvorstand Dirk Kaliebe für - zumindest zwischenzeitliche - Ruhe an der Finanzierungsfront. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde die Kreditlinie bei Banken bis Juni 2017 verlängert und von 390 auf 340 Millionen Euro reduziert. Ende kommenden Jahres soll sie noch einmal auf dann 277 Millionen Euro reduziert werden. Die Kreditlinie kostet nicht nur Geld, wenn sie in Anspruch genommen wird, auch für die Vorhaltung nehmen die Banken eine Gebühr.

Gleichzeitig wird die bis 2018 laufende hochverzinsliche Anleihe um 50 auf 354 Millionen Euro aufgestockt. Sie wird nur institutionellen Investoren in einer Stückelung von 100.000 Euro angeboten. Der Erlös soll für "allgemeine Geschäftszwecke" verwendet werden. Die Anleihe wird mit einem Kupon von 9,25 Prozent jährlich verzinst. An der Börse kann die Anleihe in einer Stückelung von 1000 Euro gehandelt werden. Der Kurs der Anleihe lag gestern bei 107 Prozent. Wer also für einen Nominalwert von 10.000 Euro (der 2018 zurückgezahlt werden soll) kaufen will, muss 10.700 Euro zahlen plus den seit der letzten Zinszahlung am 15. Oktober aufgelaufenen Betrag von knapp 140 Euro. Die Rendite der Anleihe liegt beim aktuellen Kurs über die gesamte Laufzeit bei 7,3 Prozent.

Das allmählich zurückkehrende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen, das im laufenden Geschäftsjahr nach fünf Verlustjahren die Gewinnzone erreichen will, zeigt sich bei der Anleihe und bei der Aktie. Die hat sich im Jahresverlauf zwar von 1,30 auf über 2,60 Euro mehr als verdoppelt, weist aber noch mehr als 90 Prozent Verlust gegenüber dem Höchststand auf. Die Aktie hatte ihr Tief bei 92 Cent im Herbst 2012 erreicht, die Anleihe war im Herbst 2011 unter 60 Euro gefallen.

Außer der Kreditlinie bei verschiedenen Banken und der Anleihe ist noch eine Wandelanleihe über 60 Millionen Euro auf dem Markt. Ihr Kurs liegt bei knapp 125 Prozent. Die Anleihe kann in bis zu 22,9 Millionen Aktien gewandelt werden. Für die Anleger ist der anfängliche Wandlungspreis von 2,62 Euro bereits erreicht. Für 500.000 Euro wurde bereits gewandelt, der Anleger bekam dafür knapp 191.000 Aktien, verschenkte aber den Kursgewinn der Anleihe. Das Unternehmen hofft auf eine weitere Steigerung des Aktienkurses: Ab 3,40 Euro darf das Unternehmen die Anleihe in Aktien umtauschen. Der Anleger bekommt dann Aktien im Wert von 3,40 Euro, für die er aber - über die Anleihe - nur 2,62 Euro gezahlt hat. Das Unternehmen kann aus dem Fremdkapital von 60 Millionen Euro Eigenkapital machen. Der Wermutstropfen für die anderen Aktionäre: Eine Wandlung würde eine Kapitalerhöhung um fast zehn Prozent bedeuten, die Aktie wird also verwässert - (zukünftige) Gewinne und eventuelle Dividenden müssten durch mehr Aktien geteilt werden.

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens summierten sich zum Quartalsende am 30. September auf 440 Millionen Euro, die Nettoverschuldung lag bei 240 Millionen Euro. Sie betrug ein Jahr zuvor noch knapp 360 Millionen Euro.

Auch im operativen Geschäft mit Druck- und anderen Maschinen, mit Verbrauchsmaterialien sowie mit Wartungen und Reparaturen geht es aufwärts, im letzten Quartal wurde ein positives Betriebsergebnis erzielt. Vorstandsvorsitzender Gerold Linzbach will mit einer kleineren Belegschaft, höheren Preisen, strategischen Partnerschaften, wie sie zuletzt mit dem Digitaldruckpartner Fujifilm geschlossen wurde und einer neuen Führungsstruktur nachhaltig die Gewinnzone erreichen, auch bei kleineren Umsätzen. Die Gewinnschwelle soll bei 2,2 Milliarden Euro erreicht werden.