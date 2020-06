Sinsheim/Frankfurt. (tv/dpa) Dem Bäckermeister und früheren Börsenguru Markus Frick droht neuer Ärger: Von der Staatsanwaltschaft Frankfurt wird er wegen des Verdachts auf versuchten sowie vollendeten bandenmäßigen Betrug sowie Marktmanipulation angeklagt. Das sagte gestern eine Sprecherin der Behörde und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche".

Frick soll in dem Börsenbrief "Deutscher Aktiendienst" für den Kauf von drei Aktien geworben haben, weil deren Kurs in Kürze steigen werde. Es soll sich dabei um die Aktien von Letsbyuit, Autev und Venatus Interactive gehandelt haben. Die etwa 3000 Empfänger des Börsenbriefes sollten im Mai 2012 ein Musterdepot nachbilden. Frick und seine Komplizen sollen vorgegeben haben, bestimmte Aktien selber für das Musterdepot kaufen zu wollen - dann würde der Preis steigen. Durch den Kauf der Anleger stiegen die Werte kurzzeitig, so dass Fricks mutmaßliche Auftraggeber ihre Aktien mit Gewinn verkaufen konnten.

Mehreren Dutzend Anlegern, die der Empfehlung aus dem Börsenbrief folgten, sei ein Schaden von insgesamt 625.000 Euro entstanden. Frick soll für die Manipulation zwei Millionen Euro erhalten haben. Er sitzt seit Jahresbeginn in Untersuchungshaft. Auch zwei mutmaßliche Mitstreiter sind angeklagt.

Fricks Anwalt war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Frick war wegen Marktmanipulation bereits im April 2011 vom Berliner Landgericht zu einem Jahr und neun Monaten Haft mit Bewährung verurteilt worden. 80 Millionen Euro wurden damals sichergestellt. Frick hatte Aktien empfohlen, die er selbst besaß. Er war unter anderem durch die TV-Sendung "Make Money - Die Markus Frick Show" auf N24 bekanntgeworden.

Frick tingelte auch mit sogenannten "Börsenseminaren", die gut besucht waren, durch die Republik. Für diese Unterhaltungsshows zahlten die Frick-Jünger fast 100 Euro. Für 200 Euro konnte man Mitglied im "Markus-Frick-Club" werden und für 895 Euro im Jahr konnten künftige Millionäre eine "E-Mail-Hotline" abonnieren, in der sogenannte "Kursraketen" empfohlen wurden. Die Kursraketen sind alle abgestürzt, auch Markus Frick droht dieses Schicksal.