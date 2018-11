Von Heiko Lossie und Daniel Bernock

Stuttgart. Venture-Capital-Tochtergesellschaft, Multi-Channel-Strategie oder diversifizierte Industriekonzepte: Wenn sich die Dax-Vorstandschefs vor den Aktionären rechtfertigen sollen, scheitert das meist am wichtigen Handwerkszeug einer klaren Sprache. Die Mehrheit der Reden auf den Hauptversammlungen ist unverständlich und ermuntert geradezu zum Weghören, wie eine neue Studie zeigt.

Allerdings gibt es eine rühmliche Ausnahme: Telekom-Chef René Obermann könnte den Chefs der übrigen Dax-Konzerne im Fach Reden halten Nachhilfestunden geben. Kein Vorstandsvorsitzender bei den deutschen Börsenschwergewichten spricht so gut Klartext wie er - das geht zumindest aus einer am Freitag vorgelegten Analyse der Uni Hohenheim hervor. Sie hat die Reden der Dax-Bosse vor ihren Aktionären während der im Frühjahr stattfindenden Hauptversammlungen untersucht.

Die Vorstand-Chefs der Region platzieren sich im Mittelfeld. Jim Hagemann Snabe schneidet mit Platz 15 genau im Mittelfeld aller Dax-Unternehmen ab. Sein Vorstandskollege Bill McDermott landet vier Plätze dahinter. Zwischen den beiden (Platz 17) hat sich BASF-Chef Kurt Bock platziert. Nicht in der Liste aufgeführt ist der Vorstandsvorsitzende von HeidelbergCement, Bernd Scheifele, der eigentlich für seine klaren Worte bekannt ist. "Wir haben keine Rede von HeidelbergCement zu Verfügung gestellt bekommen", sagt der Pressesprecher der Universität Hohenheim. Der Grund: Scheifele hat auf der Hauptversammlung komplett frei gesprochen. "Nur die Folien dienten ihm als Hilfe", sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Damit fehlt das einzige Heidelberger Dax-Unternehmen in der Studie, darf sich jedoch vielleicht als heimlicher Sieger betrachten - schließlich sind freie Reden meist viel verständlicher als die beste abgelesene Rede.

Hauptversammlungen gelten als eine der wichtigsten Termine im Kalender der Vorstandsvorsitzenden. Idealerweise sollten sie darin den Anteilseignern Rechenschaft ablegen über ihre Arbeit im abgelaufenen Jahr, neue strategische Weichenstellungen begründen und die künftigen Ziele erklären. Dieser großen Bedeutung werden die meisten Chefs der Untersuchung zufolge aber nicht gerecht, denn sie sprechen viel Kauderwelsch statt Klartext. Bei der sprachlichen Verständlichkeit ihrer Reden bekommen die Topmanager fast nur miese Noten: Auf einer Skala von 0 - das wäre in etwa so verständlich wie eine Doktorarbeit - bis 10 - das wäre so gut zu verstehen wie Radio-Nachrichten - erreichen die 30 Vorstände im Schnitt nur die Note 3,8. Obermann dagegen bekommt eine gute 7,2.

Das Klassenziel völlig verfehlt hat Linde-Chef Wolfgang Reitzle: Er hat die Note 1,0 am fast untersten Ende der Skala. Dabei ist er Honorarprofessor in München - sollte also eigentlich ein Gespür dafür haben, wie Gesagtes beim Publikum am besten hängen bleibt. Reitzle müsste zusammen nachsitzen mit Ulf M. Schneider von Fresenius SE (1,1) und Olaf Koch von Metro (1,3). Pikant: Während man Schneider als Finanzfachmann sein Kauderwelsch vielleicht noch nachsehen kann, ist Koch ausgerechnet für Kommunikation verantwortlich.

Am anderen Ende der Skala könnte dagegen zusammen mit Obermann am ehesten noch BMW-Chef Norbert Reithofer (6,5) den Kollegen Nachhilfe erteilen. Zur Ehrenrettung muss gesagt werden, dass die Chefs ihre Reden in aller Regel nicht selber schreiben, sondern geschrieben bekommen und meist nur kleine eigene Korrekturen vornehmen. Auch eine andere Einschränkung gibt es: Die Studie untersucht nur formale Kriterien im Text. Weitere Aspekte wie Inhalt, Aufbau der Themen und der Vortragsstil mit Sprache, Mimik und Gestik bleiben außen vor.

Trotz aller Klarheit der Ergebnisse gibt der Initiator der Studie, Professor Frank Brettschneider, zu bedenken, dass auch die Branche entscheide. Wenn die Zielgruppe das Endkundengeschäft sei - etwa Autos - falle es leichter, Dinge sprachlich greifbar zu machen. Entscheidend sei auch, wie gut sich die Redenschreiber gegen die Vorstellungen der Fachabteilungen und Juristen durchsetzen. "Man kann aber auch rechtssichere und fachlich korrekte Texte gut verständlich formulieren", sagte der Wissenschaftler.