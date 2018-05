Wiesloch. "Wahnsinn", so der erste und spontane Kommentar des SPD-Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz, als ihm ein mit seinem Namen bedruckter Ball im Print Media Center der Heidelberger Druckmaschinen überreicht wurde. Schulz nutzte seinen Besuch in der Region um einen Abstecher zu dem seinen Worten nach "Leuchtturm des Maschinenbaus" an den zentralen Standort in Wiesloch-Walldorf zu unternehmen. Nach einem Gespräch mit dem Vorstandvorsitzenden des Unternehmens, Rainer Hundsdörfer (l. von Schulz), und dessen Vorstandskollegen Ulrich Hermann (r. von Schulz) sowie Vertretern des Betriebsrates informierte sich Schulz über den derzeitigen Stand in Sachen Drucktechnologie. So bestaunte er die Leistungsfähigkeit eines der Flaggschiffe des Unternehmens, eine Offsetmaschine, die 18.000 Bögen in der Stunde produziert und die "autonomes Drucken", also mit nur einer Bedienkraft, ermöglicht.

Zustande gekommen war der Besuch über die Vermittlung von Mirko Geiger, Geschäftsführer der IG Metall Heidelberg. Das Büro von Schulz hatte nach einem Maschinenbau-Unternehmen nachgefragt und schnell fiel die Wahl auf Heidelberg. "Klar, die Chance, eines der bedeutendsten deutschen Unternehmen zu besuchen, wollte ich mir nicht entgehen lassen", betonte er. Hier werde deutlich, wie wichtig Innovationskraft für Deutschland als Technologiestandort sei. In Gesprächen mit Mitarbeitern hinterfragte er die Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen. Er habe mit Freude feststellen können, dass Investitionen in Personal bei den Heidelberger Druckmaschinen ein hoher Stellenwert beigemessen werde. Nur so sei es möglich, im internationalen Wettbewerb nicht nur zu bestehen, sondern ganz vorne mit dabei zu sein.

Trotz fortschreitender Digitalisierung dürfe man nicht den Verlust an menschlicher Arbeitskraft aus den Augen verlieren. Mit neuen Technologien sei es zwar möglich, Effizienz und Gewinne zu erhöhen, jedoch müsse der damit verbundene Verlust an Arbeitsplätzen in die gesellschaftliche Diskussion einfließen. "Darüber müssen wir reden", unterstrich Schulz. Foto: Helmut Pfeifer / Text: Hans-Dieter Siegfried