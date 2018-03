Von Daniel Bernock

Heidelberg. "Das Wachstum von SAP ging auch nicht von Anfang raketenartig nach oben", sagte Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG. Zuvor hatte ein Kleinaktionär auf der gestrigen Hauptversammlung seinen Unmut geäußert, dass Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren nicht so schnell angestiegen waren wie zuvor prognostiziert.

"Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Schneider-Neureither vor den rund 140 Aktionären. Zum zukünftigen Wachstum sollen auch die gestiegenen Aktivitäten im Ausland beitragen. So hat SNP erst im vergangenen Jahr den "größten IT-Markt der Welt" betreten, die USA. Von dort erwartet das IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Handschuhsheim "stündlich" neue Aufträge, so Schneider-Neureither. Mit der amerikanischen IBM sei bereits ein namhafter Partner gefunden worden. Auch weiteres Wachstum durch Übernahmen schließen Schneider-Neureither und sein Vorstandskollege Andrew Watson nicht aus. "Wir halten immer Ausschau", sagten sie.

Watson sprach gestern in Leimen das erste Mal vor den Aktionären. Der ehemalige SAP-Mitarbeiter und gebürtige Brite kam erst im vergangenen Jahr für die SNP-Mitgründerin Petra Neureither, die das Unternehmen aus privaten Gründen verlassen hatte. Trotz der "leicht enttäuschenden" Ebit-Marge, das Verhältnis von operativem Ergebnis zu Umsatz, sei er froh, zu so einem finanziell gesunden Unternehmen gekommen zu sein, das eine hohe Eigenkapitalquote von 70 Prozent vorweisen kann und keine langfristigen Schulden hat.

Und außer bei der Marge hat SNP in Sachen Umsatz und Gewinn auch seine eigenen Ziele erreicht. Vor allem das margenstarke Software-Geschäft mit der Eigenproduktion "SNP T-Bone" scheint sehr gut zu laufen. Um 100 Prozent legten die Umsätze mit diesem Programm zu. T-Bone hilft Unternehmen bei der Umstellung ihres IT-Systems, etwa beim Wechsel von einem Anbieter zum anderen oder wenn Unternehmen fusionieren.

Mit den Zahlen zufrieden war auch Ulrich Gass von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). "Das sieht alles gut aus", sagte er über die Zahlen für 2011. Erfreulich sei auch die Dividende von 1,75 Euro pro Aktie und dass Ausschüttung von Jahr zu Jahr stetig steigt.

Trotz der guten Zahlen. Um einen ähnlichen Erfolg wie die SAP hinzulegen, muss SNP in Zukunft deutlich stärker wachsen. Zwar hatte die 1972 gegründete SAP tatsächlich - wie Schneider-Neureither sagte - das größte Wachstum nach Einführung des Erfolgssystems R/3 im Jahr 1992. Der Umsatz der SAP lag jedoch schon 1990 - also das Walldorfer Unternehmen so alt war wie SNP heute - bei über 500 Millionen Mark. SNP konnte 2011 gerade einmal rund 26 Millionen Euro an Erlösen vorweisen.