Von Daniel Bernock

Walldorf. "Du gewinnst durch Größe", Steve Singh, Chef des amerikanischen IT-Unternehmens Concur, ist ein Freund knackiger Aussagen. Gerade hat SAP bekannt gegeben, sein Unternehmen für rund 6,5 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Stimmen die Concur-Aktionäre und die Kartellbehörden zu, wäre das der größte Zukauf der SAP-Geschichte.

Zwar wird wohl auch Singh persönlich durch die Akquisition zum "Gewinner" - von der Übernahme sollen aber auch die beiden Unternehmen profitieren. Concur ist laut SAP der führende Anbieter für Reisekostenmanagement-Software. Das Unternehmen hat 4200 Mitarbeiter und laut SAP mehr als 23.000 Kunden.

Hintergrund Die Großübernahmen von SAP Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat in den vergangenen Jahren hohe Milliardenbeträge für Großübernahmen ausgegeben, um das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft auszubauen. 2007: Business Objects für 4,8 Milliarden Euro 2010: Sybase für 4,6 Milliarden Euro 2012: Successfactors für 2,5 Milliarden Euro 2012: Ariba für 3,4 Milliarden Euro 2014: Concur für 6,5 Milliarden Euro

Was Singh mit seiner kurzen Ausführung meint, erläuterte Luka Mucic, Finanzvorstand der SAP bei einer kurzfristig einberufenen Telefonpressekonferenz Donnerstagnacht: Concur sei bisher in Nordamerika sehr stark vertreten. Durch das weltweite Netzwerk der SAP soll die Software auch in Europa, Asien und Südamerika bekannter werden. Umgekehrt würde bisher lediglich 30 Prozent der Concur-Kunden die Software der Walldorfer nutzen. "Das ist ein riesiges Potenzial für uns", sagte Mucic.

Das Geschäftsmodell von Concur sei für ihn als Finanzvorstand wie ein Traum: "Wir verdienen Geld, während wir schlafen!" Denn ständig würden irgendwo auf der Welt Menschen reisen. Nutzen sie dabei die Software von Concur, um etwa ein Hotel oder einen Flug zu buchen, verdient die SAP dabei in Zukunft mit, da jeweils eine kleine Gebühr für die Buchung anfällt. Mit steigender Nutzerzahl wachsen so die Einnahmen. Kunden seien bereits namhafte Unternehmen wie die Deutsche Bank, Kellogs oder Google sowie Sportvereine wie die New York Yankees und sogar die amerikanische Regierung.

SAP zahlt den Concur-Aktionären 129 US-Dollar pro Aktie, 20 Prozent mehr als das Papier vor Bekanntgabe der Übernahme wert war. Mit dem Kauf will SAP das eigene Handelsnetzwerk erweitern. Auf der Plattform, die SAP im Zuge der Ariba-Übernahme 2012 bekam, tauschen mehr als 250.000 Firmenkunden Waren und Dienstleistungen aus. Geplant ist nun, die Ariba-Handelsplattform mit der von Concur zu verschmelzen. Der kombinierte Umsatz der getätigten Transaktionen auf beiden Plattformen soll bei jährlich rund 600 Milliarden Dollar liegen. "Das ist mehr als bei eBay, Amazon und Alibaba zusammen", sagte der Vorstands-Chef Bill McDermott.

Die Übernahme schließt sich einer Reihe von milliardenschweren Übernahmen der vergangenen Jahre an, mit der SAP das schnell wachsende Cloud-Geschäft ausbauen will. Bisher macht das Geschäft mit Mietsoftware noch einen kleinen Teil des Umsatzes aus. In diesem Jahr will der Konzern eine Milliarde Euro Umsatz im Cloud-Bereich erwirtschaften - bei rund 17 Milliarden Jahresumsatz gesamt.

Bis 2017, so das formulierte Ziel, so der Umsatz im Cloud-Bereich auf drei Milliarden Euro anwachsen. Inwiefern sich diese Ziele durch die Concur-Übernahme ändern könnten, will Finanzvorstand Mucic bekannt geben, wenn der Zukauf in trockenen Tüchern ist.