Neues Projekt soll zeitgemäßes Bild der Branche vermitteln - "Run-Simple-Truck" ist unterwegs

Walldorf. (joa) Beim Stichwort "IT-Unternehmen" denken viele offenbar vor allem an eins: stundenlanges, monotones Programmieren in dunklen Räumen, de facto an Berufe, die man am ehesten dem Klischee "Nerd" zuordnen würde. Das englische Wort für Streber oder Computerfreak bezieht sich vor allem auf eigentlich kluge Leute, die aber im Alltag, gerade im persönlichen Miteinander, sehr unbeholfen sind.

Dass es jedoch viel mehr Aufgabenbereiche gibt, die in einem solchen Unternehmen vorzufinden sind, und dass ITler nicht annähernd so verschroben sind, wie sie vielleicht von vielen jungen Leuten gesehen werden, will jetzt der Softwarekonzern SAP mit seinem neuen Projekt "NichtNurNerds" beweisen. Man arbeitet dabei mit HR Business Partner Ansgar Ruhnau zusammen. Beworben werden dabei vor allem die Arbeitsbereiche, in denen ein Austausch mit Kunden stattfindet.

Mit dem sogenannten "Run-Simple-Truck" werden verschiedene Hochschulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich angefahren, um allen an der Aktion Interessierten die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten im IT-Bereich, gerade bei SAP, nahezubringen und um dafür zu sorgen, dass ein zeitgemäßes Bild der Branche vermittelt wird.

Wie SAP-Personalleiter Ernesto Marinelli betonte, will man in "der Sprache der jungen Leute" auf selbige zugehen. Und so werden die Besucher des Trucks die Möglichkeit haben, sich mit jungen SAP-Mitarbeitern, den sogenannten "Millenials", auszutauschen. Ziel ist Marinelli zufolge, den eigenen Bekanntheitsgrad auch außerhalb des Rhein-Neckar-Kreises zu steigern und all den jungen Talenten SAP als "coolen" Arbeitgeber zu präsentieren. Neben dem "Road-Trip" durch Deutschland sollen Interessierte auch im Netz abgeholt werden, wo sie sich sowieso schon aufhalten. Auf der sozialen Plattform Facebook wurde eine eigene Seite für die Aktion eingerichtet, auf der die jungen Leute durch regelmäßige Einträge und Videos auf dem laufenden gehalten werden.

Im speziell für das Projekt eingerichteten "Run-Simple-Truck" wird es für alle Besucher viele verschiedene Angebote geben. So bieten beispielsweise mehrere Schaukästen einen Überblick zu den Tätigkeiten des Unternehmens. Zudem gibt es die Gelegenheit, in einem "Speed Dating" mit Mitarbeitern des Projekts und den Personalvermittlern ("Recruiter") in individuellen Gesprächen Informationen über Einstiegsmöglichkeiten, Karrierechancen und das Arbeitsumfeld bei SAP zu bekommen. Wer bereits vor Ort sein Talent unter Beweis stellen möchte, der bekommt beim "Sales Pitch" zusätzlich die Chance, Eindruck zu hinterlassen und Preise zu gewinnen. Hier können zukünftige Verkaufstalente versuchen, die aus dem Logo des "Nerd"-Projekts bekannte Brille mit Wortgewandtheit und Überzeugungskraft potenziellen Kunden schmackhaft zu machen, während der eigene Versuch per Video aufgezeichnet wird.

Der "Run-Simple-Truck" wird am 9. April in Vallendar sein, einen Tag später in Karlsruhe, am 16. April dann in München und am 23. April schließlich in Wien. Bereits geplant ist zudem der Aufenthalt in St. Gallen sowie in Zürich. Das erste Feedback der beteiligten Hochschulen zur Aktion "NichtNurNerds" fiel bereits im Vorfeld sehr positiv aus, wie die am Projekt Beteiligten erklärten.