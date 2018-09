Walldorf. (dbe) Seit Anfang 2014 verantwortet Stefan Ries den Personalbereich bei SAP. Die RNZ hat mit ihm über die Standorte in der Region, die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Erfolgsbeteiligung gesprochen.

Herr Ries, wie sieht Ihre Personalplanung für 2015 aus?



Anfang 2014 haben wir gesagt, dass wir Ende des Jahres mehr Mitarbeiter an Bord haben wollen als zu Beginn des Jahres. Das gilt auch für 2015.



Gilt das auch für die Region? Wachsen die Standorte Walldorf und St. Leon-Rot?

Wir bekennen uns klar zur Metropolregion, das sehen Sie nicht nur an unserem Hauptsitz in Walldorf, sondern auch an unserem Engagement in der gesamten Region. Unser Sitz ist hier und wird auch hier bleiben. Die genauen Mitarbeiterzahlen für einzelne Standorte geben wir nicht mehr bekannt. Für uns ist nicht die Anzahl der Köpfe wichtig, wichtig ist uns, was die Mitarbeiter denken und wie die Stimmung im Unternehmen ist.

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der jüngsten Mitarbeiterbefragung?



Weltweit ist die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter deutlich gestiegen - in allen Bereichen. Auch in Deutschland haben sich die Werte erhöht. Beim sogenannten "Leadership-Trust", also dem Bereich, der die direkten Vorgesetzten bewertet, haben wir um 18 Prozentpunkte zulegen können. Das ist außergewöhnlich gutes Ergebnis. Gerade für Berufsanfänger ist der erste Chef oder die erste Chefin eine sehr wichtige Orientierungsperson. Auch erfreulich für uns war die hohe Beteiligung: Von den 72.000 Mitarbeitern weltweit haben knapp 50.000 teilgenommen, das zeigt das hohe Interesse unserer Mitarbeiter.

Wo wollen Sie noch aufholen?



In dem Bereich "Strukturen und Prozesse", also das was wir 2014 unter dem Motto "Run Simple" gestartet haben.

Was sagen Sie zu dem derzeit stattfindenden Wahlkampf um die Plätze im Aufsichtsrat? Teilweise hat sich eine regelrechte Schlammschlacht zwischen den Kandidaten entwickelt.

Ich erwarte einen fairen Wahlkampf und würde mich über eine hohe Wahlbeteiligung freuen. Ansonsten hat sich der Arbeitgeber in diesem Prozess neutral zu verhalten. Ich wünsche mir sehr, dass alles gut verläuft und danach wieder die nötige Ruhe einkehrt.

Wie weit sind Sie bei dem Restrukturierungsprogramm "Simplify and Optimize", von dem weltweit drei Prozent der Belegschaft betroffen sind und bei dem Sie betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen haben?

Bis heute haben wir von den betriebsbedingten Kündigungen keinen Gebrauch gemacht. Wir sind im vergangenen Jahr organisch, das heißt ohne Zukäufe, um über 2000 Mitarbeiter gewachsen. Auch dieses Jahr werden wir wieder zulegen. In Deutschland gibt es keinen Grund zur Beunruhigung.



Bekommen Ihre Mitarbeiter trotz der reduzierten Jahresziele ihre Erfolgsbeteiligung in voller Höhe?

Wir haben das angestrebte Betriebsergebnis von 5,6 Milliarden Euro erreicht, und deshalb wird der Bonuspool für die umsatzunterstützenden Tätigkeitsbereiche zu 100 Prozent gefüllt.