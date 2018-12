Peking/Walldorf (dpa) - Europas größter Softwarehersteller SAP weitet seine Partnerschaft in China aus. Über das Joint Venture mit dem chinesischen IT-Anbieter China Comservice werde SAP künftig auch Mietsoftware anbieten, sagte Alex Atzberger, der bei dem Konzern für Wachstumsmärkte und die Wachstumsstrategie in China zuständig ist, am Mittwoch vor Journalisten. Das Geschäft mit solchen sogenannten Cloud-Angeboten ist in China streng reguliert. Nur chinesische Firmen erhalten entsprechende Lizenzen. Das für das Cloud-Angebot notwendige Rechenzentrum liefert der Telekomriese China Telecom, der an China Comservice beteiligt ist.

SAP hatte 2011 angekündigt, bis 2015 zwei Milliarden Dollar (rund 1,5 Mrd. Euro) in das China-Geschäft zu stecken. Mittelfristig soll China eine Milliarde Euro Umsatz bringen.