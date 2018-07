Von Peter Zschunke und Annika Graf

München/Orlando. Aus seiner Abneigung gegen den deutschen Software-Marktführer SAP macht Oracle-Manager Mark Hurd keinen Hehl. Natürlich seien die eigenen Datenbankprodukte viel besser und auch im neuen Geschäft mit dem Cloud Computing sei das kalifornische Unternehmen wettbewerbsfähiger als das aus Nordbaden. "Für Oracle ist das eine brillante Strategie, dass SAP jetzt ins Rennen bei den Datenbanken investiert", spottet der kantige und etwas hemdsärmelig wirkende Manager vor Journalisten mit Blick auf SAPs neues Paradepferd, die Datenbank-Technik Hana. Er denke nicht, dass der Konkurrent damit sehr erfolgreich sein werde, genau wie in der Cloud.

Die langjährigen Konkurrenten haben ein neues Feld gefunden, auf dem sie sich gegenüber treten können: Die Bereitstellung von Software, Datenbanken und Hardware-Kapazitäten über das Internet. Die Rivalität zwischen den beiden Software-Ikonen ist legendär. An diesem Tag ist sie besonders deutlich: Wenige Stunden nachdem Hurd am Mittwoch in München vor Kunden und Branchenvertretern für sein Cloud-Angebot geworben hatte, stieg SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe auf der SAP-Konferenz Sapphire Now in Orlando, Florida, auf die Bühne, um Kunden die Vorzüge neuer Anwendungen zu schildern. Purer Zufall, wie Oracle-Deutschlandchef Jürgen Kunz versichert. Doch die Parallel-Veranstaltungen zeigen, wie sehr sich die beiden Softwarehersteller derzeit bemühen, in einem neuen Markt Fuß zu fassen. Im Cloud-Geschäft sind beide Neulinge. Sie konkurrieren mit etablierten Platzhirschen wie dem Cloud-Anbieter Salesforce.com, aber auch mit Nischenanbietern wie Workplace oder Netsuite, wie IDC-Analyst Phil Carter sagt. "Beide hatten traditionell großen Einfluss bei IT-Verantwortlichen." Die Nischenanbieter mit ihren Branchenanwendungen gewinnen aber an Einfluss in den Fachabteilungen. Nur SAP habe das inzwischen erkannt, so Carter.

"Für Applikationen hat SAP eine klarere Strategie", sagt Stefan Ried von Forrester Research. Dem US-Rivalen, der sein Angebot in den vergangenen Jahren mit Hilfe von Übernahmen zusammenstückelte, attestieren Experten in dieser Hinsicht Nachholbedarf. "Oracle hat dringenden Bedarf seine zugekauften Anwendungen zu konsolidieren", sagt Ried. "Wenn sie das nicht schaffen, wird auch das Cloud-Geschäft schief gehen." Denn das Geschäft mit Mietprogrammen lebe mehr als andere von Vereinfachung und Standardisierung.

Ob die beiden Anbieter langfristig Erfolg in dem neuen Markt haben, wird sich erst noch weisen, glaubt Ried. "Beide brauchen eine Lernkurve mit ihren Kunden". Mittelständlern falle es einfacher, einzelne Anwendungen auf Mietsoftware umzustellen. Oracle und SAP bedienten aber vor allem Großkunden.