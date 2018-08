Von Daniel Bernock

Walldorf. "Die globale Wirtschaft wird weiter wachsen, es wird gehandelt, Geschäfte werden abgeschlossen": SAP-Chef Bill McDermott sieht trotz der Skepsis und Verunsicherung in Deutschland und Europa durch den Machtwechsel in Washington erst einmal wenige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft - und die Geschäfte der SAP.

Eingeladen hatte das Walldorfer Software-Unternehmen, um über die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr zu sprechen. Da SAP-Chef Bill McDermott jedoch - neben Rice Powell bei Fresenius Medical Care - der einzige Amerikaner an der Spitze eines Dax-Konzerns ist, ging es am Dienstag bei der Pressekonferenz einen Großteil der Zeit um den neuen US-Präsidenten Donald Trump und dessen Vorhaben.

"Der US-Markt ist für uns enorm wichtig", sagte McDermott. Die meisten US-Unternehmen sowie Behörden nutzen Software von SAP. Rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in den USA und damit fast so viele wie in Deutschland. Aber noch sei es viel zu früh, um eine Bewertung der neuen Regierung vorzunehmen. "Lassen Sie uns ein paar Tage abwarten", sagte McDermott.

Angst vor einem Umbruch hat der 55-Jährige indes nicht. Im Gegenteil: "Wandel bedeutet für SAP Wachstum", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Das habe sich in Großbritannien gezeigt. Das Königreich gehörte für SAP im vergangenen Jahr zusammen mit Deutschland zu den am stärksten wachsenden Märkten in Europa. Nach dem Brexit-Votum habe die Nachfrage nach der Software der Walldorfer auf der Insel angezogen. Wenngleich SAP von der Entwicklung in "UK" profitierte, stehe der Konzern hinter der Idee der EU, so McDermott: "Europa kann auf sehr vieles stolz sein."

Insgesamt liefen die Geschäfte im vergangenen Jahr gut - trotz der "steigenden Unsicherheiten", betonte auch Finanzvorstand Luka Mucic. Vor allem das Geschäft mit Mietsoftware, der Cloud-Bereich, wuchs im vergangenen Jahr erneut kräftig. Und dieses Wachstum gehe nicht, wie von so manchem Kritiker befürchtet, auf Kosten des Kerngeschäfts, sagte Mucic. "SAP steht auf zwei sehr starken Beinen", sagte der aus Walldorf stammende Finanzvorstand der SAP.

Das Wachstum beim Umsatz und Gewinn spiegelt sich auch in der aktuellen Mitarbeiterzahl wieder. Etwas mehr als 84.200 Menschen arbeiten derzeit für den wertvollsten Dax-Konzern, ein Zuwachs um etwas mehr als neun Prozent - oder rund 7200 Mitarbeiter. Lediglich 200 Beschäftigte seien durch Übernahmen in den Konzern gekommen, 7000 Mitarbeitern seien in Wachstumsbereichen, vor allem im Vertrieb und in der Entwicklung, neu eingestellt worden.

In Deutschland wurden laut SAP rund 800 neue Mitarbeiter eingestellt, der Großteil davon am Stammwerk in Walldorf. An der Konzernzentrale werde weiter investiert, derzeit befinde sich ein Gebäude für rund 700 Mitarbeiter sowie ein neues Rechenzentrum im Bau.

Wegen der robusten Nachfrage nach Cloud-Software erhöhte SAP am Dienstag den Ausblick: Der um Währungseffekte und andere Einflussfaktoren bereinigte Umsatz soll im Jahr 2017 in einer Spanne zwischen 23,2 und 23,6 Milliarden Euro liegen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll auf 6,8 bis 7 Milliarden Euro steigen. Der Cloud-Bereich soll um bis zu 34 Prozent zulegen. Auch die Ziele bis zum Jahr 2020 hob der Konzern gestern an. Das Cloud-Geschäft soll bis dahin bis zu 8,5 Milliarden Euro einspielen - und sich damit mehr als verdoppeln. "Wir waren mit Blick in die Zukunft nie zuversichtlicher", sagte McDermott.