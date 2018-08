Von Daniel Bernock

Walldorf. Keine Frage, die SAP steht vor einer großen Veränderung. Die Software des Konzerns wird immer mehr über das Internet - die Cloud - genutzt, und weniger auf Rechnern der Kunden fest installiert. Da spricht auch der neue Finanzvorstand Luka Mucic von einem "Umbruch", weist jedoch gleich darauf hin, dass der Softwarekonzern bereits seit seiner Gründung vor über 40 Jahren immer wieder vor neuen Herausforderungen stand. "In unserer Branche ist Agilität eine Selbstverständlichkeit", sagte Mucic im Gespräch mit der RNZ. Hintergrund Hintergrund Die wichtigsten Zahlen der SAP SE für das zweite Quartal 2014 (bereinigt):

> Cloud: 242 Mio Euro (+39%)

> Software: 957 Mio Euro (+1%)

> Support: 2,28 Mrd Euro (+9%)

> Umsatz: 4,1 Mrd Euro (+5%)

> Gewinn: 938 Mio Euro (+10%)

Die Umstellung auf Mietsoftware bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren. "Wir müssen uns den Anforderungen des Marktes öffnen", sagte Stefan Ries, der neue Personalchef des Konzerns. Das Geschäft mit der Cloud fordere eine neue Herangehensweise von den Mitarbeitern. Allerdings soll auch die Erfahrung, die der Konzern mit klassischer Software hat, nicht über Bord geworfen werden. Ries ist seit Januar der Personalchef unterhalb des Arbeitsdirektors. Diesen Posten hatte bisher der Mucic-Vorgänger Werner Brandt inne. Wie SAP gestern mitteilte, hat der alleinige Vorstandsvorsitzende Bill McDermott diese Aufgabe nun übernommen.

Ein großer Teil dieser Erfahrung mit klassischer Unternehmenssoftware, wie sie SAP groß gemacht hat, sitzt in Walldorf. Ries betont daher mehrfach, dass an dem Standort nicht zu rütteln sei. Jüngst hat es eine gewisse Verunsicherung gegeben, nachdem bekannt wurde, dass drei Prozent der weltweiten Belegschaft von Umstrukturierungen im Zuge der Konzentration auf das Cloud-Geschäft betroffen sein könnten. Die betroffenen Mitarbeiter würden "fit für die Zukunft gemacht", so Ries. Nur in Einzelfällen liege der neue Arbeitsplatz an einem anderen Standort.

In Deutschland seien sogar lediglich zwei Prozent aller Stellen betroffen. Bei derzeit 17.000 Mitarbeitern hierzulande also rund 350. Ob es in Einzelfällen, falls keine individuelle Lösung gefunden werde, auch zu Kündigungen kommen könnte, wollte der Personalchef noch nicht preisgeben. "Dafür ist es noch zu früh", so Ries. Derzeit würden die Gespräche mit dem Betriebsrat noch laufen. Am Ende des Jahres, so der Personalchef, würde der Konzern jedoch mehr Mitarbeiter haben als derzeit. Alleine im ersten Halbjahr habe der Konzern 1100 Stellen aufgebaut.

Warum die SAP die Mitarbeiter auf das Cloud-Geschäft trimmt, zeigt sich an den gestern veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2014: Der Cloud-Bereich legte nach um Währungen und andere Faktoren bereinigten Zahlen um fast 40 Prozent zu. Der Verkauf klassischer Software stagnierte hingegen - wenn auch auf noch hohem Niveau. Finanzvorstand Mucic rechnet beim Hauptumsatzträger nur noch mit einem Wachstum im "einstelligen Bereich". Für die Cloud erhöhte der Konzern hingegen die Prognose für das Gesamtjahr.