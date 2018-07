Von Daniel Bernock

Walldorf. Nach den gescheiterten Gesprächen zwischen der SAP SE und dem Betriebsrat zum Abbau von rund 180 Stellen zeigte sich gestern der neue Personal-Chef des Software-Konzerns, Stefan Ries, im Gespräch mit der RNZ enttäuscht: "Es ist schade, dass wir keine Einigung mit dem Betriebsrat der SE gefunden haben", sagte der 48-Jährige, der seit etwa einem halben Jahr die Personalarbeit des Konzerns leitet. Wie er betonte, handele es sich jedoch nicht um einen Stellenabbau, sondern um eine Neuaufstellung auf dem Weg zur Cloud-Company. Ende des Jahres will der Konzern weltweit sogar rund 1000 Mitarbeiter mehr beschäftigen - ohne Zukäufe.

Das Wachstum im Kerngeschäft sei nicht mehr vergleichbar mit dem im boomenden Cloud-Bereich, bei dem Kunden die Software des Konzerns mieten und über das Internet nutzen. "Da der Markt sich verändert, müssen wir uns als Organisation verändern", sagte Ries. Weltweit seien drei Prozent aller Stellen durch den Umbau betroffen, in Deutschland circa 1,5 Prozent der rund 17.000 Stellen, also etwa 250. Das bedeute jedoch nicht, dass die betroffenen Mitarbeiter auch das Unternehmen verlassen. Durch das Wachstum der SAP gebe es "neue Möglichkeiten" im Konzern. Weltweit hätten bereits heute 20 Prozent der betroffenen Mitarbeiter eine neue Stelle im Unternehmen gefunden.

Für die betroffenen Angestellten der SAP Deutschland, zwischen 70 und 90, habe es bereits eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat der Landesgesellschaft gegeben. Der Versuch, diese Einigung auch für die Mitarbeiter der SE zu vereinbaren, hätte der SE-Betriebsrat jedoch nicht akzeptiert, sagte Ries. Ob diese harte Linie des Betriebsrats etwas mit der Neubesetzung des Gremiums zu tun habe, wollte Ries nicht kommentieren. "Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat war bisher gut, das soll auch mit dem neu gewählten Betriebsrat so sein", sagte der Personal-Chef.

Nach den gescheiterten Gesprächen will das Unternehmen nun auf die Mitarbeiter einzeln zugehen und eine Lösung finden. Nur als allerletzter Schritt seien auch betriebsbedingte Kündigungen möglich.

Der Vorsitzende des SAP-SE-Betriebsrats, Ralf Herzog, wies im Gespräch mit der RNZ auf die besondere Situation der SE-Mitarbeiter hin: "Die Entwickler, die möglicherweise von dem Stellenabbau betroffen sind, haben durch die Monopolstellung der SAP in Süddeutschland eine schwierige Position auf dem Arbeitsmarkt", sagte Herzog. Daher habe der Betriebsrat die Einigung, die für die Mitarbeiter der Landesgesellschaft verhandelt wurde, nicht annehmen können. Bei der Landesgesellschaft seien vor allem Stellen im Vertrieb und in der Beratung betroffen, diese Kollegen hätten es ungleich leichter, neue Arbeit zu finden. Am 4. November, so Herzog, sei der nächste Termin für die Einigungsstelle. Dabei wolle er einen Sozialplan durchsetzen und versuchen, bessere Konditionen für betroffene Mitarbeiter zu verhandeln. Zufrieden zeigte sich Herzog, dass die SAP bereits angekündigt hat, trotz des Scheiterns der Gespräche die Einigung, die für die Mitarbeiter der SAP Deutschland gilt, auch für die SE-Mitarbeiter anzuwenden. "Es kann also in den Verhandlungen nur noch besser werden", so Herzog. Er sehe dem Termin Anfang November daher gelassen entgegen.