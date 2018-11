Walldorf. (dbe) "Run simple", diese Devise (zu deutsch etwa "Mach es einfach") gibt die Richtung vor, die der Vorstandsvorsitzende Bill McDermott mit dem Software-Konzern SAP gehen will. Der Amerikaner, der seine E-Mails statt mit Grüßen gerne mit "Run simple" beendet, hat der Komplexität den Kampf angesagt. Der Softwarekonzern will Kunden helfen, Prozesse zu vereinfachen. Eine weitere Leitlinie, die in diesem Zusammenhang entstanden ist, lautet: "We are simplifying everything, so our customers can do anything" (in etwa: "Wir vereinfachen alles, sodass unsere Kunden zu allem fähig sind"). Diesem Leitsatz musste sich nun auch das bisherige SAP-Logo beugen.

Wie ein Unternehmenssprecher gestern der RNZ bestätigte, wird ab Januar das alte Logo schrittweise ersetzt werden. Der blaue Hintergrund mit Farbverlauf weicht dann einem einfachen Orange, schon seit Jahren die Sekundärfarbe des Unternehmens. Das "A" des neuen Schriftzugs steht auf etwas breiteren Beinen - der geschwungene Bogen im "A" ist hingegen erhalten geblieben. Die spitz zulaufende Form des Logos gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Bei dem neuen Logo handelt es sich damit ausschließlich um eine Wortmarke.

Nach Angaben des Sprechers werden auch die SAP-Arena und die Konzernzentrale im Laufe des nächsten Jahres mit dem neuen Schriftzug ausgestattet. Über die Kosten des Logo-Wechsels machte die SAP keine Angaben.

Unterdessen sorgt die jährliche Mitarbeiterbefragung beim Softwarekonzern schon vor ihrer Veröffentlichung für Diskussionen. Betriebsrat und Geschäftsführung hätten sich darüber verständigt, dass keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Befragung auf Servern in den USA gespeichert würden, sagte Personalchef Stefan Ries am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.

Die Befragung ist bei SAP ein heikles Thema und sorgt immer wieder für Diskussionen: 2010 musste der damalige Chef Léo Apotheker unter anderem seinen Hut nehmen, weil die Zufriedenheit der Mitarbeiter gesunken war. Nun musste zum ersten Mal eine Einigungsstelle eingerichtet werden, um die Abläufe zu regeln. Die Antworten der diesjährigen Befragung sollen Anfang 2015 veröffentlicht werden. Die Befragung findet derzeit statt, ohne dass persönliche Daten erfasst werden, wie der SAP-Sprecher betonte. Die Befragung laufe auf der Plattform eines amerikanischen Anbieters, daher würden die Daten in den USA gesichert. Es ist die erste Befragung unter der alleinigen Führung des Amerikaners Bill McDermott.