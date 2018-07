Von Daniel Bernock

Mannheim. Seit einem Jahr steht Bill McDermott allein an der Spitze des Walldorfer Software-Konzerns SAP. Seitdem könne er Entscheidungen deutlich schneller treffen als zuvor, sagte der Amerikaner. "Und das ist wichtig für ein Unternehmen, das sich so schnell bewegt wie die SAP", so McDermott gestern in Mannheim vor Beginn der Hauptversammlung. Das Modell mit einem "Co-CEO" - zuvor stand der Däne Jim Hagemann Snabe an seiner Seite - sei nicht schlecht, aber eben langsamer.

Seit vergangenem Sommer wohnt der 53-Jährige in Heidelberg - und genießt nach eigener Aussage seine Zeit in der Stadt. "Ich bin ein Heidelberger", schob McDermott sichtlich stolz auf Deutsch hinterher. Bei seiner Steuererklärung für das vergangene Jahr habe er gemerkt, dass er mehr Zeit in Deutschland verbracht hatte als jemals zuvor. Allerdings sei er als "real global CEO", als wahrhaft globaler Vorstands-Chef, natürlich viel unterwegs.

Die Aktionäre in der SAP Arena konnten sich über eine um 10 Cent auf 1,10 Euro erhöhte Dividende freuen. Der Kursverlauf der Aktie war 2014 im Gegensatz zu den früheren Jahren schwach. Während der Dax zwar auch nur leicht um 2,7 Prozent im Jahresverlauf zulegte, sank die SAP-Aktie sogar um sechs Prozent, "einem Jahr der Anpassung des Geschäftsmodells und hoher Investitionen", begründete McDermott den Kursverlauf. Im vergangenen Jahr hatten sich viele Investoren wenig begeistert von der 6,2 Milliarden schweren Übernahme des Reisekosten-Management-Spezialisten Concur gezeigt.

Aktionärsvertreter Lars Labryga von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) lobte die aus dem Englischen synchron übersetzte Rede McDermotts als sehr verständlich. Das sei in der Vergangenheit nicht immer so gewesen.

Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zeigte sich enttäuscht über den Geschäftsverlauf 2014 - ein Jahr, in dem das Unternehmen die eigene Prognose senken musste. "Die Cloud hinterlässt Spuren", so Benner-Heinacher.

Das spüren auch die Mitarbeiter. Rund drei Prozent aller Stellen weltweit sind von der Fokussierung auf das Geschäft mit Miet-Software betroffen - ihnen wird derzeit angeboten, gegen eine Abfindung das Unternehmen freiwillig zu verlassen beziehungsweise in Vorruhestand zu gehen. Benner-Heinacher fragte daher: "Wann kehrt wieder Ruhe in die Belegschaft ein?"

Personal-Chef Stefan Ries sagte gestern im Gespräch mit der RNZ, dass die freiwilligen Programme "gut angenommen" werden, es sei jedoch noch zu früh, Ergebnisse zu nennen. Trotz des Umbaus, betonte Ries, soll SAP am Ende des Jahres mehr Mitarbeiter haben als zu Beginn des Jahres. Derzeit stelle das Unternehmen ganz normal ein.

Einige Wechsel gab es im Aufsichtsrat wegen der Umwandlung der SAP in eine europäische Aktiengesellschaft (SE). Zudem gab Chef-Aufseher Hasso Plattner gestern bekannt, dass Hartmut Mehdorn nach mehr als 17 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung niederlegt. Der frühere Chef der Heidelberger Druckmaschinen AG fehlte gestern auch in der SAP Arena.

Seinen Platz einnehmen soll Gesche Joost. Die Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin leitet seit 2005 das Design Research Lab in der Bundeshauptstadt und forscht unter anderem zur Interaktion zwischen Menschen und Computern. Erst vor einem Monat kam Plattner auf die Design-Spezialistin zu und fragte sie, ob sie in den Aufsichtsrat einziehen will. Bill McDermott hatte im vergangenen Jahr erstmals ihr Labor in Berlin besucht.

So wie sich die Mitarbeiter der SAP derzeit auf das neue Arbeiten in der Cloud einstellen müssen - neben kürzeren Entwicklungszeiten zeichnet sich das vor allem durch einen größeren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit aus - so soll Joost im Aufsichtsrat das Thema Design vorantreiben. Abstimmen konnten die rund 3000 Aktionären über ihre Nominierung nicht. Wegen des kurzfristigen Rückzug Mehdorns konnten die Fristen für eine Wahl nicht eingehalten werden. Daher soll Joost per Gerichtsbeschluss in den Aufsichtsrat einziehen. Die Aktionäre stimmen dann auf der Hauptversammlung 2016 über ihre Berufung ab.