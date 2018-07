''Gegen Jahresende ist so eine Aufforderung des Finanzvorstands durchaus üblich'', sagte ein Analyst. Foto: dpa

''Gegen Jahresende ist so eine Aufforderung des Finanzvorstands durchaus üblich'', sagte ein Analyst. Foto: dpa

Walldorf. (dbe) 6,5 Milliarden Euro - so viel hat der Software-Konzern SAP vor rund drei Wochen für den amerikanischen Reisekosten-Management-Spezialisten Concur geboten. Stimmen Aktionäre und die Kartellbehörden zu, wäre das die größte Übernahme in der Geschichte des Walldorfer Unternehmens. Muss der Konzern nun anderer Stelle sparen? Wie das Magazin "Börse Online" gestern berichtete, habe Finanzvorstand Luka Mucic die Führungskräfte des Konzerns zum Sparen aufgerufen und ein "konkretes Maßnahmenpaket" beschlossen. In dem Artikel wird aus einem internen Schreiben zitiert. Unter anderem soll Mucic darin anordnen, alle Neueinstellungen bis 2015 zurückzustellen sowie Dienstreisen ohne direkten Kundenbezug zu stoppen.

Ein SAP-Sprecher bestätigte gestern der RNZ, dass es ein solches Schreiben an die Führungskräfte geben würde. Er betonte jedoch, dass ein solcher Aufruf nichts Ungewöhnliches sei. Es sei die Aufgabe des Finanzvorstands, auf die Kostendisziplin zu achten. Auch Mucics Vorgänger Werner Brandt habe regelmäßig gegen Jahresende die Mitarbeiter erinnert, auf die Kosten zu achten. Zudem dementierte der SAP-Sprecher, dass es einen Einstellungsstopp bis Jahresende geben würde. Vielmehr gebe es derzeit eine "restriktive Einstellungspolitik". Gegen Ende des Jahres, so der Sprecher, werde SAP jedoch rund 1000 Mitarbeiter mehr beschäftigen als Anfang des Jahres - ohne Zukäufe.

Mirko Maier, Aktienanalyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), wollte gestern im Gespräch mit der RNZ die Maßnahme des Finanzvorstands ebenfalls nicht überbewerten: "Gegen Jahresende ist so eine Aufforderung des Finanzvorstands durchaus üblich - bei der SAP, aber auch bei anderen Unternehmen". Die Anfang des Jahres ausgehandelten Budgets seien gegen Jahresende häufig an der Grenze. Dass Mucic zu Zurückhaltung bei Neueinstellung mahnt, sei angesichts der zahlreichen Übernahmen der vergangenen Jahre ebenfalls nachvollziehbar. Durch die Akquisitionen habe es zahlreiche Doppelbesetzungen gegeben. Diese müssten nun durch interne Wechsel abgebaut werden.

Der aktuelle Aufruf zum Sparen hat nach Meinung von Maier daher auch keinen direkten Bezug zum milliardenschweren Concur-Zukauf. Der Preis für das amerikanische Unternehmen sei zwar auf den ersten Blick "nicht ganz günstig". Jedoch seien auch die Zukäufe in der Vergangenheit zum Teil erst nach einer gewissen Zeit nachvollziehbar gewesen.

Erst vergangene Woche hatte SAP-Personal-Chef Stefan Ries im Gespräch mit der RNZ betont, dass das Unternehmen sich ändern müsse, da der Markt sich verändere. In Deutschland sind durch die Fokussierung des Konzerns auf das Geschäft mit Mietsoftware etwa 250 Stellen betroffen, die abgebaut werden sollen. Für viele Mitarbeiter gebe es jedoch neue Möglichkeiten im Unternehmen, so Ries. Nur als allerletzter Schritt seien betriebsbedingte Kündigungen möglich. SAP will ihren um Währungsschwankungen und Einmaleffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern 2014 auf 5,8 bis 6 Milliarden Euro steigern. 2013 waren es 5,48 Milliarden Euro.