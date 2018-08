Nürnberg/Walldorf. (dpa) SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe schlägt vor dem Hintergrund der NSA-Affäre einheitliche europäische Regeln für Datendienste vor. "Für den sicheren Datenverkehr brauchen wir so etwas wie ein Schengen-Abkommen für IT", sagte Snabe am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Jahrestagung der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Nötig seien europäische Standards, betonte Snabe. "Das Risiko ist, dass jedes Land nun seine eigene Cloud-Umgebung einführt."

Auf EU-Ebene wird derzeit über eine Novelle der Datenschutzrichtlinie beraten, nach dem ursprünglichen Plan soll darüber noch 2014 im EU-Parlament abgestimmt werden. Allerdings ist der Zeitplan bereits im Verzug. Es gehe auch um den Schutz des geistigen Eigentums, warnte der DSAG-Vorsitzende Marco Lenck in Nürnberg. Die Frage sei, inwieweit Unternehmensdaten auch bei SAP vor staatlichen Zugriffen geschützt seien. "Die NSA-Affäre führt viele zu der Frage: Bleiben die Daten in Europa?", sagte Snabe. Das sei eine Chance für Europa.

Nationale Regeln würden den Datenverkehr zwischen den Ländern aber erschweren und das Geschäftsmodell von Firmen wie SAP behindern. Der Software-Anbieter verlagert mehr und mehr Programme seiner Kunden in Rechenzentren. Bis 2015 will SAP den Umsatz mit Cloud-Angeboten auf zwei Milliarden Euro verdoppeln.

Insbesondere deutsche Kunden reagierten wegen möglicher Sicherheits- und Datenschutzprobleme in der Vergangenheit skeptisch auf die Idee, wichtige Softwareanwendungen und Daten aus der Hand zu geben. Die Gesamtkosten würden bei einer Umstellung aber um 30 Prozent reduziert, sagte Snabe. "Der Kunde spart sich den Aufwand für das eigene Rechenzentrum."

SAP bemüht sich darüber hinaus, den Kunden den Übergang zu Cloud-Angeboten zu erleichtern, indem zum Beispiel alte Wartungsverträge einfacher aufgelöst werden können. Tatsächlich steigt der Anteil der deutschen SAP-Kunden, die Cloud-Angebote nutzen, inzwischen deutlich. Laut einer aktuellen Umfrage der DSAG haben inzwischen 40 Prozent der Firmen Programme auf externe Server verlagert - Anfang des Jahres waren es noch 25 Prozent.