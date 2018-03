Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Sie graben nach Seltenen Erden, die in der Hightech-Industrie unverzichtbar sind und in jedem Smartphone stecken. 97 Prozent der Weltproduktion stammen aus China. Sie fördern Wolfram, das härteste Metall mit höchstem Schmelzpunkt. 80 Prozent der Weltförderung kommen aus China. Alleine damit hat man bei der Deutschen Rohstoff AG aus Heidelberg zwei Rohstoffe im Angebot, die am Weltmarkt höchst begehrt sind. Und sie haben sich in Colorado in den USA erfolgreich der in Deutschland höchst kritisch beobachteten Fracking-Technologie zur Förderung von Öl und Gas zugewandt.

Mag sein, dass die relative Unbekanntheit des 2006 gegründeten Unternehmens dazu beigetragen hat, dass keine Umweltschützer bei der gestrigen Hauptversammlung in der Heidelberger Stadthalle gesichtet wurden. Die zufriedenen Aktionäre der Firma interessierten sich mehr für die erstmalig gezahlte Dividende. Als "symbolische Dividende" bezeichnete Vorstand Thomas Gutschlag die 10 Cent, die je Aktie ausgeschüttet wird. "Wir befinden uns als junges Unternehmen in einer starken Wachstumsphase und Wachstum kostet auch Geld. Deshalb wird nur ein kleinerer Teil des Gewinns ausgeschüttet. In Zukunft wird das wesentlich mehr werden", versprach Gutschlag.

Zuvor hatte sein Vorstandskollege Titus Gebel die Aktivitäten des Unternehmens seit Anfang 2012 noch einmal dargelegt. Natürlich stand dabei die Aufnahme zweier Horizontalbohrungen mit Fracking-Technologie im Mittelpunkt seiner Ausführungen. Beim Fracking wird unter Druck Wasser, Chemikalien und Sand in mehrere Kilometer tiefe Gesteinsschichten gepresst, um Öl und Gas an die Oberfläche zu holen. Die zu 67 Prozent der Rohstoff AG gehörende Tekton Energy fördert seit Mai 2013 Öl und Gas mit dieser Technologie. "Das Wattenberg Ölfeld nördlich von Denver ist so ergiebig, dass keine Bohrung trocken bleibt", so Gebel. Die großen Konzerne würden sehr schnell bohren, um schnell Geld zu verdienen. "Wir haben uns bei der Suche nach geeigneten Stellen für die Horizontalbohrungen im letzten Jahr aber eher viel Zeit gelassen, um die sogenannten Sweet Spots zu finden, die am meisten Öl fördern", sagte Gebel. Obwohl solche Bohrungen im Schnitt 4,5 Millionen US-Dollar kosten, amortisieren sie sich nach acht bis zehn Monaten.

Fracking an sich ist nicht gefährlich, meinen die beiden Gründer und Vorstände der Deutschen Rohstoff AG. Man muss es nur fehlerfrei durchführen und darf nur nach einer erfolgten genauen seismischen Untersuchung des Untergrundes "fracken". Herkömmliche Probebohrungen nach Öl wird im nächsten Jahr die Rhein Petroleum GmbH, an dem die Deutsche Rohstoff AG nach Verkauf von Anteilen noch 10 Prozent besitzt, im Oberrheingraben zwischen Heidelberg und Weinheim starten.