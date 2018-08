Von Daniel Bernock

Mannheim. Die Roche Diagnostics GmbH will am Standort Mannheim weiter wachsen und in Zukunft Daimler als den größten Arbeitgeber der Stadt ablösen. Derzeit hat die Tochter des Schweizer Konzern rund 8000 Mitarbeiter in Mannheim, Daimler rund 8400 (5100 im Mercedes-Benz-Werk Mannheim und 3300 bei Evobus).

In den letzten zehn Jahren sei Roche in Mannheim um 1000 Mitarbeiter gewachsen, sagte der Werksleiter Martin Haag gestern bei einem Pressegespräch anlässlich der Einweihung eines neuen Produktionsgebäudes. "Derzeit wachsen wir um gut 200 Mitarbeiter pro Jahr", so Haag. Wenn das personelle Wachstum die nächsten Jahre so weiter gehe, habe man Daimler schon bald überholt, sagte Haag.

Mannheim ist für den Pharmakonzern enorm wichtig. Das Werk ist der wichtigste Standort der Sparte Diagnostics, außerdem werden 30 Prozent der weltweiten Pharmaverkäufe des Konzerns in Mannheim produziert und verpackt. Daher will der Konzern den rund 130 Jahre alten Standort weiter ausbauen. In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen rund zwei Milliarden Euro in das Werk investiert. Gestern fand die Eröffnung eines neuen Produktionsgebäudes für 90 Millionen Euro statt, in dem zukünftig 150 Mitarbeiter ihren Platz haben werden. Nur wenige Meter weiter wird bereits wieder gebaut: 2016/2017 soll ein neues Laborgebäude fertigstellt werden, 2018/2019 ein weiteres Produktionsgebäude.

Neues Testsystem

"An unserem Standort gibt es auf 500 Quadratmetern Gebäude aus drei Jahrhunderten", sagte Werksleiter Haag gestern. In Zukunft soll etwas mehr "Ordnung" in das Werk kommen. Haag plant ein Zonen-Konzept, bei dem jeder Bereich (Diagnostik, Pharma und Diabetes Care) unabhängig über alle Funktionen verfügt - mit einer zentralen Verwaltung in der Mitte des Werks. In den kommenden Jahren will der Konzern weitere 820 Millionen Euro in Deutschland investieren. Roche hat neben Mannheim auch Werke in Grenzach-Wyhlen (Baden-Württemberg) sowie in Penzberg (Bayern).

Roche spürt nach eigener Aussage die weltweit steigende Nachfrage nach sogenannten Elecsys-Tests, die in Laboren und Krankenhäusern beim Nachweis von Krankheiten wie Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen zum Einsatz kommen. 2014 verpackte Roche am Standort Mannheim rund 17 Millionen Packungen mit diesen Tests, 1,6 Milliarden immundiagnostische Tests von Roche wurden im vergangenen Jahr durchgeführt. Das immundiagnostische Geschäft verzeichnete 2014 ein Umsatzplus von 13 Prozent.

Um die Tests in den Laboren zu beschleunigen, hat Roche ein neues Testsystem entwickelt, das nach und nach das alte ersetzen soll. Das neue Gerät soll sich die Zahl der möglichen Tests verdoppeln. Die Maschine stellt Roche den Laboren kostenlos zur Verfügung. Geld verdient der Konzern über die Test-Kits, die für verschiedene Krankheiten verkauft werden. In dem gestern eröffneten Gebäude werden die Kits, die zum Teil in Mannheim, zum Teil an anderen Standorten produziert werden, verpackt und verschickt. Roche hat seinen Hauptsitz in Basel. Das 1896 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit 88 500 Mitarbeiter, 15 000 davon in Deutschland. 2014 lag der Umsatz bei 43,4 Milliarden Euro.