Mannheim. (tv) Ein Jahr der Rekorde für den amerikanischen Landmaschinenhersteller Deere & Company: Der Umsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr (31. Oktober) um fünf Prozent auf fast 38 Milliarden Dollar (28 Milliarden Euro). Der Gewinn stieg um rund 18 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro.) Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen leicht rückläufigen Umsatz und Gewinn.

Außerhalb der USA wuchsen die Umsatzerlöse um vier Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar (9,8 Milliarden Euro). Wie das Unternehmen gestern in Mannheim mitteilte, haben die deutschen Unternehmensteile, die seit dem 1. November 2012 als John Deere GmbH & Co. KG firmieren, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro erzielt, knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Traktorenproduktion in Mannheim blieb mit 39 200 Einheiten um 400 unter der des Vorjahres. Infolgedessen wurden auch in Bruchsal mit 42 800 Einheiten ein Prozent weniger Fahrerkabinen gefertigt. Wegen der guten Nachfrage nach großen Erntemaschinen produzierte das John Deere Werk Zweibrücken 2013 mit insgesamt 2700 Mähdreschern und Feldhäckslern ebenso viel Erntemaschinen wie im Vorjahr.

Angesichts der anhaltend guten Nachfrage nach hochwertigen Landtechnikprodukten blieb die Beschäftigung am Standort Deutschland weiterhin stabil. Insgesamt beschäftigte John Deere zum 31.Oktober 2013 an seinen sechs deutschen Standorten 7250 (Vorjahr 7220) Mitarbeiter. Am Standort Mannheim belief sich die Zahl der Beschäftigten 2013 auf 4050 (4065) Mitarbeiter.

Als größter Landtechnikhersteller ist John Deere mit einem Marktanteil von derzeit 20,9 Prozent Marktführer bei Traktoren auf dem deutschen Markt.