Von Jan Millenet

Vor rund 85 Jahren in den Niederlanden gegründet, zählt die Raben Group eigenen Angaben zufolge zu den führenden Logistikunternehmen in den Märkten Mittel- und Osteuropas. Nun modernisiert das Unternehmen bis zum Jahr 2017 seine Niederlassung im Mannheimer Rheinauhafen und errichtet dort seine Deutschlandzentrale für Raben Trans European Germany, dem deutschen Ableger. Etwa 15 Millionen Euro lässt sich das die Gruppe kosten.

Bis vor einem Jahr noch befand sich die Deutschlandzentrale des Unternehmens in Mönchengladbach, wo sich derzeit noch der Gewerbesitz befindet - das Personal allerdings arbeitet schon von der Quadratestadt aus. "Wir sind gewachsen und müssen die Strukturen anpassen", so Daniel Rösch, der Geschäftsführer für Deutschland. Mannheim habe eine reisegünstige Lage, die Metropolregion biete wirtschaftlich und arbeitsmarkttechnisch das Potenzial, das die Raben Group benötige, um sich zu entwickeln. Ziel sei es, so Rösch, bis 2025 zu den Top 25 der Logistikunternehmen in Europa zu zählen.

Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der gesamten Gruppe laut dem Mannheimer Niederlassungsleiter Rafael Kämpfer über eine Milliarde Euro. Insgesamt sind bei ihr mehr als 9000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2500 in Deutschland und davon 150 in Mannheim, dem größten Standort bundesweit. Wie hoch der Jahresumsatz der Mannheimer ist, darüber gibt das Unternehmen keine Auskunft. Einzelergebnisse wolle man nicht veröffentlichen, heißt es.

Die Raben Group unterhält bundesweit 26 Standorte und ist über die Grenzen hinweg stark in Polen vertreten, aber auch im Baltikum, den Niederlanden oder der Ukraine. In den deutschen Markt ist die Gruppe im Jahr 2005 eingestiegen und sieht sich Mitbewerbern wie Dachser, DHL oder DB Schenker gegenüber.

Der Logistiker baut in Mannheim nicht nur die Deutschlandzentrale auf, sondern gestaltet das Depot in der Holländerstraße komplett um. "Es bleibt kein Stein auf dem anderen", so Rösch. Damit soll einerseits mehr Platz für die Kunden geschaffen und der Umsatz gesteigert werden. Denn das Unternehmen bietet auch ein Stückguthaus und Lagerdienstleistungen an.

Der Fokus liege auf der Lagerung von Gefahrstoffen, sagt Rösch mit Blick auf zahlreiche Chemieunternehmen in der Region, die zu den Raben-Kunden zählen.

Nach dem Umbau kommen zu den bereits vorhandenen 15 000 Stellplätzen noch weitere 6000 dazu. Alles in allem werden die Kapazitäten in Mannheim im Bereich Warehousing und Logistik um etwa 45 Prozent gesteigert, im Bereich Stückgut sind es etwa 20 bis 25 Prozent.

Um einen sorgfältigen Umgang mit den Gefahrstoffen zu gewährleisten, lässt sich die Raben Group unter anderem zertifizieren. Unternehmensauskünften zufolge sei der Mannheimer Standort zum Jahresbeginn erfolgreich nach den Kriterien des Safety and Quality Assessment System (SQAS) bewertet worden. "Alle Logistikflächen sind für die Lagerung von Gefahrstoffen ausgelegt", sagt Kämpfer.

Als Ausbildungsbetrieb kooperiert die Mannheimer Niederlassung mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und der Hochschule Ludwigshafen. "Viele unserer Mitarbeiter bleiben uns treu", erzählt Rösch.

Rund 200 Laster donnern täglich über das Gelände in der Holländerstraße im Rheinauhafen. "Während des Umbaus haben wir die Möglichkeit, die Aktivitäten zu verlagern, sodass unsere Kunden von den Arbeiten nichts mitbekommen", verspricht der Deutschlandchef, dass die Bauarbeiten keine großen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben dürften. Die Bagger stehen quasi schon in den Startlöchern. Die Arbeiten sollen demnächst beginnen.