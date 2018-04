Von Harald Berlinghof

"Uns geht es gut", betont Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau. Der SRH-Turm in Heidelberg-Wieblingen steht auf ihrem Grund, die Heidelberger Heiliggeistkirche steht dagegen unter ihrer Baulast, was bedeutet, dass sämtliche Baumaßnahmen dort in die Zuständigkeit der Stiftung fallen. 7500 Hektar Wald, 6600 Hektar landwirtschaftliche Pachtflächen, 500 Hektar Grundstücke im Erbbaurecht plus 850 vermietete Wohneinheiten gehören zum Besitz der Stiftung. Kein Wunder also, dass man in Baden-Württemberg und insbesondere in der hiesigen Region immer wieder auf den Namen der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau (ESPS) trifft, wenn man sich mit kommunaler Entwicklung beschäftigt. Die Stiftung bewegt sich als Organisation mit christlichem Hintergrund im Spannungsfeld zwischen Kirche und Kohle. Kein ganz einfacher Spagat, wie Strugalla während einer Veranstaltung vor dem Club der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten ausführte. Man werde von vielen als Sozialunternehmen wahrgenommen. In kritischen Situationen kommt deshalb oft die vorwurfsvolle Frage: "Seid ihr jetzt die Kirche oder nicht?" Hintergrund Nachhaltige Forstwirtschaft Eine gelbe Markierung durch den Förster bedeutet das Todesurteil. Ein blauer Punkt dagegen, dass der Baum später einmal mit seiner schönen, astfreien Holzmaserung als Möbelstück ein Wohnzimmer zieren könnte. Im Mannheimer Norden, auf dem Sandboden beim Stadtteil Schönau, gedeihen die tief wurzelnden amerikanischen Roteichen besonders gut. Die dortigen Bäume [+] Lesen Sie mehr Nachhaltige Forstwirtschaft Eine gelbe Markierung durch den Förster bedeutet das Todesurteil. Ein blauer Punkt dagegen, dass der Baum später einmal mit seiner schönen, astfreien Holzmaserung als Möbelstück ein Wohnzimmer zieren könnte. Im Mannheimer Norden, auf dem Sandboden beim Stadtteil Schönau, gedeihen die tief wurzelnden amerikanischen Roteichen besonders gut. Die dortigen Bäume auf den Flächen der Pflege Schönau haben gerade einmal ein Alter von zehn Jahren. Erntereif sind sie nach etwa 100 Jahren. Dann werden sie einen Stammdurchmesser von 60 bis 70 Zentimeter haben, wie Stiftungsförster Steffen Ellwanger erklärt. Allerdings wird ihre Zahl bereits nach 50 Jahren pro Hektar von aktuell 60.000 Kleinbäumen auf rund 1000 "Zukunftsbäume" mit einem blauen Punkt reduziert sein. Im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft werden die abgeholzten Flächen stets durch Neuaufforstungen ergänzt. Die Auswahl der sogenannten "Zukunftsbäume" (Z-Bäume) erfolgt durch den Förster der Stiftung aufgrund des Wuchses der Krone, der Vitalität des Gesamtbaumes und seines geraden Wuchses. Die Äste am unteren Stamm fallen bei den Eichen von selbst ab, bei Nadelhölzern hilft man nach und entfernt sie. Da der Lichteinfall ein wichtiger Umweltfaktor ist, werden die sogenannten Bedränger gelb markiert und schließlich von den Waldarbeitern herausgenommen. Oder man vergibt günstige Lizenzen an private Selbstabholer. Im Abstand von zehn Jahren wird jeder Hektar Wald von den Bedrängern befreit, die zu Brennholz verarbeitet werden. Als "Lichtgabe" für die Z-Bäume bezeichnet man diese Pflegemaßnahme. "Die Gene des Waldbestandes sind identisch", so Ellwanger. "Deshalb entscheidet der Standort und die Umwelt über die spätere Holzqualität. Und dabei helfen wir eben ein bisschen nach". Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau ist mit 7500 Hektar Waldbesitz der zweitgrößte körperschaftsfreie Waldbesitzer in Baden-Württemberg und produziert jährlich 52.000 Festmeter Holz. Allerdings liegt das Land mit rund 130.000 Hektar Waldbesitz weit an der Spitze. In privater Hand befinden sich 37 Prozent der baden-württembergischen Waldfläche.

Aber "Geld verdienen ist Pflicht", so Strugalla. Man agiere als Unternehmen am Markt und sei deshalb gezwungen, wirtschaftlich zu handeln. Die Alternative wäre, mit Subventionen zu leben. "Gleichzeitig versuchen wir stets in unserem wirtschaftlichen Handeln ethische Grundsätze zu berücksichtigen, etwa Notsituationen der Betroffenen im Auge zu behalten und Lösungen zu suchen", so der Stiftungsvorstand. "Diakonie, Kirche, Pflege. Das sind wir nicht. Aber wir unterstützen mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten kirchliche Aufgaben gemäß unseres Stiftungszweckes".

Der Stiftungszweck der ESPS besteht bis heute im Wesentlichen darin, kirchliches Bauen zu finanzieren und Besoldungsbeiträge für Pfarrstellen zu erwirtschaften. In der Baupflicht der Stiftung stehen 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser in ganz Baden, was etwa der Hälfte der evangelischen Gebäude in Baden entspricht.

Seit 2005 legt die Stiftung auch eine jährliche Bilanz offen. Die Erlöse aus den vier Betätigungsfeldern der Stiftung belaufen sich auf insgesamt gut 30 Millionen Euro. Man versucht, seine unternehmerischen Aktivitäten vielfältig zu gestalten. "Nicht alle Eier in einen Korb legen", nennt das Strugalla. Dabei fließen aus der nachhaltigen Forstwirtschaft etwa drei Millionen Euro Umsatz an die Stiftung, aus dem Erbbau und der landwirtschaftlichen Verpachtung 16 Millionen Euro, aus dem Immobiliengeschäft (Verkauf und Vermietung) etwa acht Millionen Euro und aus den Anlagefonds etwa fünf Millionen Euro.

Mit den Fonds und den landwirtschaftlichen Pachtflächen kann man nicht viel verdienen. Fünf Euro bringt die Verpachtung von Ackerland je Quadratmeter. Der Markt schreit zwar gegenwärtig nach Holz, so der Kirchenmann, aber woanders könne man mehr Geld verdienen. Vor allem mit dem Erbbaurecht (auf 99 Jahre) verdiene man gegenwärtig das Geld für den Stiftungszweck. Mit 14.000 Verträgen zählt die Pflege Schönau zu den größten Erbbaurecht-Gebern in Deutschland. Dazu kommen rund 6000 Pachtverträge.

Mit elf Millionen Euro hat man 2013 die Evangelische Landeskirche Baden unterstützt und sich in Sanierungen und Restaurierungen von Gotteshäusern engagiert. "Mit den Fonds und den landwirtschaftlichen Pachtflächen verdienen wir nicht viel", erläutert Strugalla weiter. Die gegenwärtig niedrigen Zinsen wirken sich negativ auf das Fondsgeschäft aus und die Immobilienpreise explodieren. Dabei hatte man in der jüngeren Vergangenheit Immobilien verkauft für die man nun eigentlich Ersatz sucht. Doch die Preise dafür steigen. "Diese Marktverzerrung wird uns noch weh tun", prophezeit der Stiftungschef. Mit dem Namen "Pflege Schönau" ist man nicht immer glücklich, eben weil sie von vielen Menschen falsch verstanden wird. Aber aufgeben möchte man die "Marke" auch nicht. "Irgend etwas Zeitgeistiges passt nicht zu uns", meint Strugalla.

Errichtet wurde die Pflege Schönau im Jahre 1560 von Kurfürst Ottheinrich. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Zisterzienserkloster in Schönau aufgelöst. Dieses Vermögen überführte der Kurfürst in ein separates Sondervermögen, d.h. einen Fonds, um damit die bauliche Erhaltung zahlreicher Kirchen und Pfarrhäuser in der Region zu sichern. Der heutige Grundbesitz der Pflege Schönau stimmt in weiten Teilen überein mit den damaligen Flächen des Zisterzienserklosters Schönau.

Man nimmt für sich in Anspruch, seit dieser Zeit Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft zu praktizieren. Der Mannheimer Stadtteil Schönau hat seinen Namen von der evangelischen Institution, der Sitz der Stiftung liegt heute in Heidelberg, der Sitz der Stiftungs-Forstverwaltung in Mosbach. Gegenwärtig hat die Pflege Schönau 69 Mitarbeiter.