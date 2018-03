Von Daniel Bernock

Ludwigshafen. Der Chemieriese BASF bekommt die Krise im Euro-Raum zu spüren. "Die Wachstumsaussichten in Europa sind auf deutsch gesagt bescheiden", sagte gestern der Vorstandsvorsitzende Kurt Bock bei einer Telefonkonferenz. Die Chemiebranche erwarte in Europa ein Wachstum von gerade einmal einem Prozent. Zwar sieht das Unternehmen eine leichte Verbesserung in einigen südeuropäischen Ländern wie Italien. Ein "Momentum" sei jedoch noch nicht zu erkennen", so Bock. "Billiges Geld alleine wird die Ursache für schwaches Wachstum nicht beheben", sagte der BASF-Chef mit Blick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Im zweiten Quartal litt das Unternehmen unter dem um 44 Prozent gesunkenen Ölpreis. Wegen der gestiegenen Mengen im Erdgashandel konnte der Umsatz in Segment Oil & Gas zwar zulegen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank jedoch deutlich. Positiv zu Buche schlugen hingegen die Geschäfte mit der Bau- und Automobilindustrie. Der Bereich Functional Materials & Solutions legte sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn zu. In dieser Sparte werden unter anderem Katalysatoren sowie Lacke für Autos hergestellt.

Die wichtigsten Kennzahlen der BASF SE für das 2. Quartal 2015: > Umsatz: 19,08 Mrd Euro (+3%) > Gewinn vor Zinsen und Steuern: 2,04 Mrd Euro (+5%) > Gewinn: 1,26 Mrd Euro (+0,5%) > Investitionen: 1,53 Mrd Euro (+26%) > Forschungskosten: 495 Millionen Euro (+5%) > Mitarbeiter gesamt: 113 539 (+1%) > Mitarbeiter in Ludwigshafen: 35 560 (+1%)

Für 2015 hält das Unternehmen an den bisherigen Zielen fest. Der Umsatz soll leicht steigen, der Gewinn vor Zinsen und Steuern das Niveau des Vorjahres erreichen. Und das, obwohl das Unternehmen die Prognose für die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen reduzierte. "Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem etwas schwächeren Wachstum für die Weltwirtschaft sowie für die globale Industrie- und Chemieproduktion als noch vor sechs Monaten erwartet", so Bock.

Der BASF-Chef, dessen Vertrag diese Woche bis zum Jahr 2021 verlängert wurde, war jüngst mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Iran. Dort will das Unternehmen nach dem Atom-Deal die Aktivitäten wieder aufbauen. Zwar ist das Unternehmen derzeit noch "mit einer kleinen Mannschaft" vor Ort, wegen der Sanktionen waren Geschäfte jedoch kaum möglich. "Traditionell war Deutschland immer ein sehr guter Handelspartner der Iraner", so Bock. Heute seien vor allem die Chinesen in dem Land aktiv. Ziel sei es, die Handelsbeziehungen zum Iran wieder zur alten Stärke zurückzuführen.

Mit der baldigen Inbetriebnahme der milliardenschweren TDI-Anlage in Ludwigshafen habe der Standort in Sachen Investitionen einen "riesigen Schluck aus der Pulle genommen", so Bock. Dieses Investitionsvolumen könne das Unternehmen in Zukunft nicht beibehalten. Der Standort brauche sich jedoch keine Sorgen machen, dass nötige Modernisierungen vernachlässigt würden.

Mit Blick auf die Proteste von Mitarbeitern gegen die Ausgliederung des Pigmentgeschäfts in eine neue Geschäftseinheit, versuchte Bock die Gemüter zu beruhigen. "Unser Ehrgeiz ist es, dieses Geschäft erfolgreich zu führen", so Bock. Eine Garantie, dass dieses Geschäft immer zur BASF gehören wird, sei das jedoch nicht. "Es gibt immer Dinge, die andere besser können als die BASF", sagte Bock.