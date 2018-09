Ludwigshafen. (dpa) Der Chemiekonzern BASF und der Mineralölkonzern Petronas gründen doch kein weiteres gemeinsames Unternehmen zur Produktion von Spezialchemikalien in Malaysia. Eine im März 2012 geschlossene Vereinbarung sei in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte die BASF am Montag in Ludwigshafen mit. Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf die Bedingungen für die Zusammenarbeit einigen können.

Gemeinsam sollte rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung eines bestehenden und den Aufbau eines neuen Produktionsstandortes investiert werden. An der schon länger laufenden Partnerschaft mit Petronas ändere sich nichts, sagte eine BASF-Sprecherin. Geprüft werde weiter die Erweiterung des gemeinsamen Standortes in Kuantan.