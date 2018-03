Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das dritte Quartal 2013 war für Fuchs Petrolub das beste Ergebnisquartal der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 237,2 Millionen Euro. Die Wachstumsinitiative von Fuchs Petrolub wurde mit der Eröffnung von zwei neuen Werken in Russland im September und in China im Oktober eindrucksvoll fortgesetzt. Man könnte das alles auch kürzer formulieren: In Mannheims Norden bei Fuchs Petrolub nichts Neues. Es geht weiter aufwärts.

Die Unternehmenszahlen des Ölfuchs auf der Friesenheimer Insel wären praktisch ohne Makel, wenn da nicht wechselkursbedingte Schwankungen wären, die das erzielte organische Umsatzwachstum in Höhe von 39,6 Millionen Euro mit 39,8 Millionen Euro belasten würden. Da bleibt ein winziger Rückgang von zwei Millionen Euro beim Umsatz. Das Wort Rückgang hat man bei Fuchs schon länger nicht mehr gehört.

"Wir haben bei weitgehend stabilen Preisen für unsere Produkte mehr verkauft und mehr Umsatz generiert", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender des bärenstarken weltweit agierenden Mittelständlers. Aber der starke Euro hat dem Konzern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz bleibt man bei Fuchs Petrolub bei der Prognose, dass man zum Jahresende einen organischen Umsatzzuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich wird vermelden können.

Die Mitarbeiterzahl ist weltweit seit Jahresbeginn um 101 Beschäftigte auf 3874 Mitarbeiter angewachsen. Zum größten Teil sind die Neueinstellungen in der Region Asien/Pazifik erfolgt, aber auch am Standort Mannheim kamen zehn Beschäftigte neu dazu.

Am besten geschlagen hat sich in den ersten neun Monaten erfreulicherweise die Region Europa - auch weil sich dank der gemeinsamen Währung in der Eurozone keine Währungseffekte einstellen können. Aber auch die Region Asien/Pazifik/Afrika konnte beim Umsatz zulegen. Die Region Nord- und Südamerika ist das Sorgenkind im Konzern, doch alle Regionen sind profitabel.