Heidelberg. (RNZ) Die Deutsche Rohstoff AG wird ab morgen eine neue Unternehmensanleihe (mit einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro platzieren. Wie das Unternehmen gestern weiter mitteilte, beträgt die Laufzeit der Anleihe 2016/2021 fünf Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,625 Prozent und soll halbjährlich ausgezahlt. Inhaber der Anleihe 2013/2018 werden eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten erhalten. Sie können je 1000 Euro nominal der Anleihe 2013/2018 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2016/2021 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 40 Euro pro 1000 Euro nominal.

Mit den verfügbaren liquiden Mitteln will die Deutsche Rohstoff im Wesentlichen Öl- und Gasbohrungen auf ihren Flächen in der Nähe von Denver, Colorado, USA, finanzieren. Seit September 2015 besteht dort eine Öl- und Gasproduktion aus fünf Horizontalbohrungen, die bereits in den ersten drei Produktionsmonaten rund 35 Prozent der Investitionskosten wieder eingespielt hatten. Seit Ende März 2016 läuft ein neues Bohrprogramm.