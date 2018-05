Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das Mercedes-Benz-Werk in Mannheim ist bislang im laufenden Jahr gut ausgelastet, wie Standortleiter Andreas Moch während des jährlichen Standort-Pressegesprächs gestern ausführte. Den Absatz der schweren Motoren konnte man gegenüber dem Vorjahr von 36.000 auf 46.000 Aggregate erhöhen, den Absatz der mittelschweren Motoren fast verfünffachen. Und das obwohl der europäische Markt einen Rückgang von etwa zehn Prozent zu verzeichnen hatte. Der gute nordamerikanische Markt spielte dabei laut Moch eine wesentliche Rolle. In Europa erwartet man für die kommenden Jahre im Lkw-Bereich nur noch marginale Zuwachsraten. Doch das Hauptabnahmewerk Wörth konnte seinen Marktanteil in Europa mit Mercedes-Benz Lkw 's sogar steigern. "Das lag sicherlich auch an den Motoren aus Mannheim, die inzwischen alle die strenge Euro-6-Norm erfüllen", so Moch.

Bis 2016 sind in Mannheim betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Um insgesamt wettbewerbsfähig zu bleiben, habe man mit dem Betriebsrat eine neue Betriebsvereinbarung erarbeitet. Darin ist vorgesehen, dass man sich von kleineren Teilen der Produktion trennen wird und sie an externe Firmen vergeben will. Darunter fallen die Herstellung von kleineren Subkomponenten für den Motorenbau und werksinterne Dienstleistungen. Das Ganze soll über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren sozialverträglich erfolgen. Frei werdende Mitarbeiter sollen für andere Aufgaben am Standort qualifiziert werden. Moch rechnet damit, dass die gegenwärtige Mitarbeiterzahl von 5133 bis im Jahr 2021 auf etwa 4600 Beschäftigte sinken wird.

Anders im Busbau. Dort hat man zum 1. Januar 2014 die feste Belegschaft durch die Übernahme von 60 Zeitarbeitern auf rund 3300 gesteigert. 35 zusätzliche Mitarbeiter wurden mit rechnerisch einer halben Stelle als Blockarbeitskräfte für die traditionell starke zweite Jahreshälfte eingestellt. Auch zum nächsten Jahresbeginn werde man wieder 40 Zeitarbeiter übernehmen, so Holger Steindorf, Standortverantwortlicher für Evobus Mannheim. "Wir sind voll ausgelastet. Besonders in Europa floriert unser Geschäft mit Reise- und Stadtbussen", erklärt Steindorf. Auch als Doppeldeckerbusse habe man rund 270 Fahrzeuge verkauft. Dabei sollen die Fernbusanbieter eine Rolle spielen. Angesichts von 23000 bis 24000 verkauften Fahrzeugen in Westeuropa führen die Doppeldeckerbusse allerdings ein Nischendasein im Portfolio von evobus. Insgesamt habe man bisher im laufenden Jahr mehr Fahrzeuge und auch Rohbaukarossen für andere Evobus-Werke hergestellt als im Vorjahr. "Das konnte nur mit erhöhter Wochenarbeitszeit und mehrmals Samstagsarbeit gelingen. Dank an unsere Mitarbeiter dafür. Ein Spitzenjob, den die Leute da gemacht haben". In Deutschland verzeichnet man einen steigenden Marktanteil von 64 Prozent (plus neun Prozentpunkte) und in Europa von 34 Prozent (plus 3,3 Prozentpunkte). Der Citaro ist dabei nach wie vor ein Erfolgsmodell, das mittlerweile in 40 Ländern der Erde unterwegs ist. Wegen der schlechten Lage in Südamerika, insbesondere Brasilien und Argentinien, sank der Busabsatz weltweit allerdings leicht um ein Prozent. Beim operativen Ergebnis legte man, auch dank des Effizienzprogramms "Globe" 2013, um 200 Prozent auf 167 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 2,94 Milliarden Euro.