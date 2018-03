Von Thomas Veigel

Walldorf. Russland ist ein schwieriges Land, sagen viele deutsche Unternehmer. Korruption und eine nicht immer klare Rechtslage haben viele Investoren scheitern lassen, vor allem, wenn sie nach dem schnellen Geld im Öl- und Gasgeschäft trachteten. Auch in der Landwirtschaft sind viele Spekulanten unterwegs, weiß Stefan Dürr, Gründer und Geschäftsführer der Walldorfer Ekosem-Agrar GmbH, zu berichten. "Seit dem letzten Sommer haben sich die Preise für Ackerflächen verdoppelt", erzählt er im Gespräch mit der RNZ, "weil immer mehr Leute kommen mit Kisten voller Geld." Rendite soll allein mit der weiteren Steigerung der Bodenpreise erzielt werden. An der Landwirtschaft oder den Menschen vor Ort haben die "fliegenden Händler", wie Dürr die Spekulanten nennt, kein Interesse.

Dürr selbst dafür umso mehr. 1994 startete seine Karriere in Russland mit einem Beratungsunternehmen, 1996 begann er mit dem Handel landwirtschaftlicher Maschinen (was ihn zu einem der größten Landmaschinenhändler Europas machte), 2002 übernahm er dann die erste Kolchose. Die landwirtschaftlichen Flächen bekam er nur mit der Auflage, die Milchwirtschaft weiter zu betreiben. Ein glücklicher Zufall, wie er heute sagt. Er hat in den vergangenen fünf Jahren 100 Millionen Euro in seine landwirtschaftlichen Betriebe investiert. Und er will weiter investieren. Obwohl er sagt, dass "die Milchwirtschaft schwieriger ist als eine Hühnerfarm oder Öl bohren".

Heute hat seine Ekoniva-Firmengruppe rund 3000 Mitarbeiter in sechs Betrieben in der fruchtbaren Schwarzerde-Region und in Sibirien. Der Aufstieg zum drittgrößten Milchproduzenten des größten Flächenstaates der Welt verlief rasant, seit 2008 wurde die Milchleistung um über 50 Prozent jährlich gesteigert und soll in diesem Jahr rund 80 Millionen Liter erreichen, das sind etwa 220 Tonnen am Tag. Die Betriebsleistung des Konzerns ist seit 2008 von 24 auf 80 Millionen Euro gestiegen, der Gewinn vor Steuern und Zinsen von zwei auf knapp 14 Millionen Euro.

1550 Rinder und 670 Milchkühe hatte Stefan Dürr im Jahr 2005, heute sind es 30.200 Rinder und 12.200 Milchkühe. Auf 160.000 Hektar Land wird nicht nur Futter für das Vieh angebaut, die Ekosem-Gruppe zählt auch zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. 100 Millionen Euro wurden in den vergangenen fünf Jahren investiert.

Die Milchproduktion in Russland ist deutlich lukrativer als in Deutschland. Der Durchschnittspreis in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei 35 Cent pro Liter, in Russland bei 45 Cent pro Liter.

Die Milchverarbeitung in Russland ist zum großen Teil in ausländischer Hand, Pepsico und Danone sind die größten Unternehmen, auch Hochland, Ehrmann und Campina stellen Yoghurt und Käse in Russland her. 40 Prozent des Milchverbrauchs muss Russland importieren. Mehr als 20 Millionen Hektar Ackerfläche liegen in Russland brach. Für die meisten russischen Unternehmer ist die Landwirtschaft uninteressant, sie wollen eher schnell eine hohe Rendite erzielen. Stefan Dürr setzt auf die Landwirtschaft, mit seiner Ekosem-Gruppe will er weiter expandieren. Ein weiterer Standort ist allerdings nicht geplant, "dann würde ich den Überblick verlieren", sagt Stefan Dürr. Vielmehr sollen die bestehenden Betriebe in Woronesch, Kaluga, Kursk, Orenburg, Nowosibirsk und Tjumen ausgebaut werden. Die Ziele bis 2015 sind auch schon formuliert: Die Zahl der Milchkühe und der Ackerfläche soll bis dahin verdoppelt werden.

Um die zukünftigen Investitionen zu finanzieren, will sich Ekosem am deutschen Kapitalmarkt Geld besorgen. Eine Unternehmensanleihe soll bis zu 50 Millionen Euro bringen. Die Anleihe ist mit einem festen Zinssatz von 8,75 Prozent pro Jahr ausgestattet, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Gelistet wird die Anleihe im Segment BondM für Mittelstandsanleihen der Börse Stuttgart. Die Zeichnungsfrist läuft ab dem 12. März bis voraussichtlich 21. März. Privatanleger können die mit 1000 Euro gestückelte Anleihe über ihre Hausbank zeichnen. "Mit der Anleihe bieten wir Anlegern die Chance, von der Zukunftsbranche Landwirtschaft in einem wachstumsstarken Schwellenland zu profitieren", sagt Stefan Dürr.

Die Verbindung zu seiner Herkunfts-Region hat Dürr weiter ausgebaut: Vor zwei Jahren wurde Wolfgang Bläsi Finanzchef, er war viele Jahre Finanzvorstand des Heidelberger IT-Unternehmens Novasoft, das 2004 von Ciber übernommen worden war. Im Beirat von Ekosem sitzen mit dem Südzucker-Vorstand Thomas Kirchberg und Wilhelm Rupp, Vorstand der Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim ebenfalls zwei Experten aus der Region. Die Volksbank Kraichgau hat Ekosem von Beginn an begleitet.

Zur Person:

> Stefan Dürr war 1989 der erste westeuropäische Praktikant in der russischen Landwirtschaft. Heute ist der 48-Jährige mit 160.000 Hektar Ackerfläche (das entspricht zwei Dritteln der Fläche des Saarlands) und 30.000 Rindern, davon über 12.000 Milchkühe, der drittgrößte Milchbauer Russlands. Der gebürtige Eberbacher, der in Walldorf zur Schule ging, gründete nach dem Studium der Geoökologie ein Beratungsunternehmen für russische Biobetriebe und wurde dann selbst zum Landwirt.

Seine Firma hat zwar noch ihren Sitz in Walldorf und er ist auch einige Tage im Monat in Deutschland, aber mit dem Herzen ist er Bauer in Russland. Hier hat er 1994 auch eine Russin geheiratet, drei seiner Kinder sind in Russland geboren. Stefan Dürr ist gut vernetzt, in Russland und in Deutschland. Er hat sich um den deutsch-russischen agrarpolitischen Dialog verdient gemacht, empfängt Bundestagsabgeordnete und Bauernverbandspräsidenten in seinen Betrieben. Als erster deutscher Unternehmer erhielt er den Pjotr-Stolypin-Nationalpreis und darf sich zur "Agrarelite Russlands" zählen. Das Bundesverdienstkreuz wurde ihm ebenfalls verliehen.

Wenn Stefan Dürr einen Betrieb in Russland kauft, dann kümmert er sich auch um die Menschen. Die Menschen arbeiten gern für ihn, heißt es, nicht nur weil er mehr bezahlt als andere Bauern. Er hat eine Kindertagesstätte bauen lassen, er finanziert den Bau der Kuppel einer Kathedrale, unterstützt einen Kirchenneubau und er sponsort einen Fußballverein und eine Kampfsportschule.

Stefan Dürr leitet seinen Konzern nicht vom Schreibtisch aus, sechs Tage in der Woche ist er unterwegs. Und wann immer es geht, schaut er in Woronesch, dem größten Betrieb, bei der Mutterkuh-Herde vorbei. "Dort könnte ich stundenlang sitzen und einfach nur zuschauen."