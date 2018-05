Die ersten Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo befinden sich seit einieinhalb Jahren in der geostationären Erdumlaufbahn. Foto: Esa/dpa

(hab) "Sie haben ihr Ziel erreicht". Wenn ein nette Frauenstimme dem Autofahrer diese fünf Worte zuflüstert, dann ist er am Ziel. Das "Navi" mit Bildschirm und synthetischer Frauenstimme gehört mittlerweile zum Alltag vieler Autobesitzer. Und zuverlässig bringt es seine Besitzer zum gewünschten Ort. Jeder Ort auf dieser Erde zeichnet sich durch einen exakt festgelegten Koordinatenpunkt aus, der sich aus Breiten- und Längengrad ergibt. Aus genügend großer Entfernung mit freier Wegstrecke läßt sich die Distanz mit Hilfe der Laufzeit von lichtschnellen Radiosignalen exakt berechnen. Aus drei verschiedenen Richtungen gemessen läßt sich daraus die genaue Position des anvisierten Empfangsgerätes ermitteln. Und eine genügend große Entfernung mit freier Sicht auf jeden Punkt der Erdoberfläche gibt es nur weit über uns, nämlich im Orbit. Deshalb basieren unser Navigationsgeräte auf einem sogenannten Satelliten-Navigations-System GNSS (global navigation satellite system).

Mindestens drei solcher geostationärer Satelliten müssen einen Ort auf der Erdoberfläche gleichzeitig anvisieren können. Erst dann kann das Empfangsgerät aus der Laufzeit der Radioimpulse und den genauen Standorten der drei Satelliten seine eigene Position ermitteln. Das geht heute mit Hilfe des amerikanischen GPS-Systems bis auf rund 10 Meter genau. 26 amerikanische GPS-Satelliten befinden sich im geostationären Erdorbit. Geostationär bedeutet, dass der Satellit sich mit genau derselben Geschwindigkeit wie die Erdumdrehung bewegt. Damit verharrt er ständig über demselben Punkt der Erde. Die amerikanischen Navstar Satelliten sind in 20 000 Kilometer Höhe so über die Erdkugel verteilt, dass von jedem Punkt der Erde immer mindestens vier der Satelliten sichtbar sind. Den vierten Satelliten benötigt man zum Zeitabgleich.

Die Ungenauigkeit in der Positionsbestimmung resultiert aus leichten Schwankungen der Umlaufbahnen der Satelliten in 23000 Kilometer Höhe, und aus potenziellen Zeitdifferenzen. An Bord der Satelliten befinden sich 200 Kilogramm schwere Atomuhren, welche die Zeit auf weniger als eine Milliardstelsekunde genau messen. Im GPS-Empfänger befindet sich dagegen nur eine Quartz-uhr. Deshalb ist für eine Ortsbestimmung neben den drei Satelliten zur Anpeilung eben jener vierte Satellit notwendig, der beständig alle Uhren synchronisiert. Trotzdem, weil Radiosignale sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und daher kleinste Abweichungen zu Messfehlern führen bleibt beim GPS eine Toleranz von bis zu zehn Metern vom tatsächlichen Standpunkt des Empfangsgerätes. Auch atmosphärische Störungen spielen dabei eine gewisse Rolle.

Ab 2020 sollen 30 Galileo-Satelliten der Europäischen Raumfahrtagentur ein globales Ortungssystem abgeben. Gegenwärtig sind vier Galileo-Satelliten im All. Ab 2014 sollen es zwölf sein, und dann soll Galileo für offene Anwendungen bereits zehn mal genauer sein als GPS, also Abweichungen von rund einem Meter haben. Die bisherigen Navigationsgeräte sollen dann auch Galileo-Signale verarbeiten können, allerdings nur mit derselben Ungenauigkeit der GPS-Signale von rund zehn Metern. Eine neue Generation von Navigationsgeräten wird dann die verbesserte Positionsbestimmung durch Galileo nutzen können, wie man bei der Esa betont.

Mit Egnos hat die Esa bereits ein System im All das die GPS Daten im europäischen Raum durch Korrektursignale auf etwa drei Meter Abweichungen verbessert. Dazu allerdings ist ein EGNOS-fähiger receiver erforderlich. EGNOS dient vor allem als Kontrollsystem. Sollten die GPS-Positionsdaten deutlich von den Egnos-Daten abweichen, erhält der Nutzer innerhalb von sechs Sekunden eine Warnung. Das ist besonders im Luftverkehr von großer Bedeutung.