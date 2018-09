Mannheim. (dbe) Beim Thema Vernetzung spielt die Deutsche ABB mit Sitz in Mannheim eine große Rolle. Das Unternehmen bietet unter anderem "intelligente Stromzähler", den die ABB-Tochter Striebel & John herstellt. Im Zusammenspiel mit einem sogenannten "Multi Utility Communication-Controller", wie ihn die Schwestergesellschaft Busch-Jaeger anbietet, kann laut ABB nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch der Verbrauch von Gas, Wasser oder Wärme erfasst, in Echtzeit an den Verbraucher übermittelt, ausgewertet und transparent gemacht werden.

Wenn in Zukunft auch die Stromnetze intelligenter werden, kann das ABB-System den aktuellen Strompreis anzeigen und über Farbsymbole die Empfehlung geben, Verbraucher im Haushalt entweder ein- oder auszuschalten. Dann können zum Beispiel Batterien geladen werden, wenn gerade besonders viel "grüner Strom" im Netz ist.

Busch-Jaeger bietet auch Spielereien für die Stromtechnik im Haus, die sich in den nächsten Jahren mehr und mehr durchsetzen könnten. "Busch-free@home" heißt das System, das alle elektrischen Geräte im Haus verbindet. Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima oder Türkommunikation, alles lässt sich dann über einen Schalter an der Wand, mit dem Computer oder mit dem Smartphone steuern. So lassen sich mit dem Handy die Rollläden steuern oder die Zimmertemperatur verändern, auch von unterwegs. Auch praktisch: Der Alles-aus-Knopf, den die Nutzer beim Verlassen des Hauses drücken können und der alle vernetzten Geräte ausschaltet. Die Technik verbinde "alles mit allem", heißt es in einem Werbefilm von Busch-Jaeger. 2014 hat ABB ein Gemeinschaftsunternehmen mit Bosch und Cisco gegründet. Ziel ist es, offene Software-Plattform für das vernetzte Haus zu entwickeln, auf der die Geräte der verschiedenen Hersteller miteinander kommunizieren.