Mannheim. (dpa-lsw) Der Gründer des Heidelberger Personaldienstleisters Reutax, Soheyl Ghaemian, will seine Verurteilung zu mehr als fünf Jahren Haft nicht auf sich sitzen lassen. Der 38-Jährige habe Revision gegen das Urteil von vergangener Woche eingelegt, sagte ein Sprecher des Mannheimer Landgerichts am Freitag. Der Mann hatte für sein Privatvergnügen zweimal tief in die Unternehmenskasse gegriffen und war in Mannheim zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Unter anderem gab er die insgesamt knapp vier Millionen Euro für eine Luxusimmobilie in Beverly Hills (USA) aus. Nun beschäftigt der Fall den Bundesgerichtshof in Karlsruhe.