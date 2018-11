Mannheim. (dbe) Das Pharmaunternehmen Roche beobachtet die Aktivitäten des SAP-Gründers Dietmar Hopp im Biotech-Bereich ganz genau. Auch Partnerschaften, etwa mit dem Tübinger Unternehmen Curevac, in das neben Hopp jüngst auch Microsoft-Gründer Bill Gates investiert hat, seien in Zukunft vorstellbar, sagte Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics Gmbh aus Mannheim am Mittwochabend vor dem Club der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten.

Roche ist das weltgrößte Biotech-Unternehmen, laut Redeker macht der Schweizer Konzern rund ein Drittel des weltweiten Umsatzes mit Krebsmedikamenten. Curevac will in Zukunft mithilfe der Ribonukleinsäure (RNA) eine Art "Impfung" gegen verschiedene Krebserkrankungen anbieten - aber auch gegen andere Infektionskrankheiten wie Aids oder Ebola. Derzeit sammelt Curevac Kapital für die Forschung ein, Produkte sollen in den nächsten sechs bis zehn Jahren auf den Markt kommen.

In Mannheim, dem größten Standort des Konzerns in Deutschland, beschäftigt Roche etwas mehr als 8000 Mitarbeiter. In den vergangenen zehn Jahren sei Roche in der Quadratestadt um rund 1000 Mitarbeiter gewachsen. Auch in Zukunft will das Unternehmen weiter kräftig am Standort investieren und einstellen. Die Entwicklung eines neuen Medikaments kostet laut Roche rund eine Milliarde Euro. Langfristig will Roche Daimler als den größten Arbeitgeber der Stadt überholen. Daimler hat derzeit rund 8400 Mitarbeiter (5100 im Mercedes-Benz-Werk Mannheim und 3300 bei Evobus) in Mannheim.