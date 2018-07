Von Daniel Bernock

Salzburg/Mannheim. Als der Brite Tom Blades beim Mannheimer Traditionskonzern Bilfinger im Juli vergangenen Jahres sein Amt antrat, ging eine seiner ersten Reisen nach Österreich. "Es war sehr motivierend, eine Sparte zu finden, die deutliches Wachstum verzeichnet", scherzte der Bilfinger-Chef jüngst bei einem erneuten Besuch der Konzerntochter Industrietechnik Salzburg (ITS).

Hintergrund Mannheim. (dbe) "Das Bild ändert sich langsam zum Positiven - nach einer langen Talfahrt", sagte Bilfinger-Chef Tom Blades gestern bei der Vorstellung der Zahlen für das erste Quartal. Trotz des Aufwinds: Unterm Strich stand ein Verlust von 55 Millionen Euro, im Vorjahr lag der Fehlbetrag noch bei 80 Millionen Euro. Nach Angaben des Finanzvorstands Klaus Patzak ist das Minus vor allem [+] Lesen Sie mehr Mannheim. (dbe) "Das Bild ändert sich langsam zum Positiven - nach einer langen Talfahrt", sagte Bilfinger-Chef Tom Blades gestern bei der Vorstellung der Zahlen für das erste Quartal. Trotz des Aufwinds: Unterm Strich stand ein Verlust von 55 Millionen Euro, im Vorjahr lag der Fehlbetrag noch bei 80 Millionen Euro. Nach Angaben des Finanzvorstands Klaus Patzak ist das Minus vor allem auf den Konzernumbau zurückzuführen, alleine rund 36 Millionen Euro seien Restrukturierungskosten für den Abbau von Personal gewesen. Laut Blades gebe es positive Signale im Öl- und Gasgeschäft, das lange wegen des niedrigen Ölpreises nahezu am Boden lag: Die Kunden hätten Kosten gespart und könnten nun bereits ab einem Preis von 50 Dollar pro Barrel profitabel fördern. Im zweiten Halbjahr soll sich das Marktumfeld noch verbessern. Weiterhin schwach sei hingegen die Energie-Sparte, obwohl das Unternehmen erst jüngst einen Großauftrag zur Modernisierung von 58 Reaktorblöcken in Frankreich erhalten hatte. Stark entwickle sich die Pharma- und Biopharma-Sparte. Der Auftragseingang sank im ersten Quartal um acht Prozent, der Umsatz ging ebenfalls um acht Prozent auf rund 960 Millionen Euro zurück. Wie Blades betonte, seien die Kosten im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbessert worden, die Verwaltungskosten wurden um rund 15 Millionen Euro gesenkt. Zudem werde nicht mehr jeder Auftrag angenommen, vielmehr habe das Unternehmen stets die Profitabilität im Blick: "Wir nehmen Großaufträge nur an, wenn damit Geld verdient werden kann, selbst wenn mal etwas schief läuft", sagte Finanz-Chef Patzak. In der Vergangenheit waren in Schieflage geratene Großaufträge den Konzern teuer zu stehen gekommen. Den Ausblick für 2017 bestätigte Bilfinger, demnach soll der Auftragseingang steigen, der Umsatz leicht sinken. 2017 sei weiterhin ein "Stabilisierungsjahr", heißt es von Bilfinger.

[-] Weniger anzeigen

In den wenigen Monaten, seitdem Blades das letzte Mal hier war, hat das Unternehmen ein größeres Gebäude inklusive neuer Fertigungshalle bezogen - insgesamt 12.000 Quadratmeter neue Fläche. "Für Bilfinger ist ITS eine Perle", sagte Blades. Bei seinem Vorhaben, den Mannheimer Konzern zu alter Stärke zurückzuführen, setzt Blades auf die Pharma- und Biopharmabranche. In der im Februar vorgestellten Strategie ist der Bereich eine von sechs Kernindustrien.

Die Österreicher sind auf dem Pharma- beziehungsweise Biotechnologiemarkt unterwegs - die Wachstumsraten zeigen hier steil nach oben, nach Angaben von Blades wächst der Bereich konstant um 20 Prozent jährlich. Die Sparte macht bereits einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro, mehr als die Hälfte davon steuern die Österreicher bei. Das neu bezogene Gebäude soll demnächst noch einmal erweitert werden.

ITS fertigt in Salzburg gesamte Industrieanlagen oder Teile für größere Anlagen. In den Hallen bauen die Mitarbeiter die teilweise bis zu 20 Meter langen Anlagen nach Kundenvorgaben in einer sterilen Atmosphäre zusammen. Der Kunde kommt dann nach Salzburg und nimmt die Arbeit ab, anschließend werden die Anlagen als Ganzes oder in Teilen per Lastwagen und Schiff in die ganze Welt versendet - teilweise bis nach Korea und China. Zu den Kunden gehören mit Novartis, Sanofi oder Roche auch die ganz Großen der Branche. "Wir sind der größte Anlagenbauer für Biopharma-Anlagen in Europa", sagte Tobias Eitel, Geschäftsführer von ITS.

Als Umsatzziel für die Sparte hat Bilfinger-Chef Blades die Marke von rund 500 Millionen Euro anvisiert. Genaue Angaben zum Überschuss will Bilfinger nicht machen, die Sparte soll aber deutlich profitabel sein - im Gegensatz zu einigen anderen Konzernsparten.

In der Sparte Pharma/Biopharma profitiert Bilfinger von den globalen Trends: "Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und wir leben insgesamt länger", so Blades. Zudem erhofft sich Bilfinger einen weiteren Schub dadurch, dass in den nächsten Jahren mehrere Patente für beliebte Medikamente ablaufen. Viele Firmen bereiten sich auf diesen Zeitpunkt bereits vor und lassen sich die entsprechenden Anlagen bauen, um die Generika produzieren zu können.

Zudem gebe es einen steigenden Kostendruck in der Branche, weshalb immer mehr Firmen solche Arbeiten auslagerten. Durch die Fertigung in eigenen Hallen in Salzburg könnten hohe Hygienestandards eingehalten werden, die etwa bei Medikamenten, die direkt in die Blutbahn gespritzt werden, eingehalten werden müssen.

Die Industrietechnik Salzburg GmbH beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter, 200 davon am Hauptsitz in Salzburg. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet, seit 2009 gehört es zum Bilfinger-Konzern.

Zur Betreuung von Kunden in der Rhein-Neckar-Region hat ITS einen Standort in Schwetzingen mit 25 Mitarbeitern. Die Ingenieure sind in der Region aktiv und beraten Kunden beim Bau von neuen Anlagen oder beim Umbau alter. Kunden sind nach Angaben des Standortleiters Volker Schöberl unter anderem Roche in Mannheim und Octapharma in Heidelberg.