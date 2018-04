Kiel/Mannheim. (dpa-lno) Der Mannheimer Energieversorger MVV wird sich nicht an einem geplanten neuen Kieler Gasheizkraftwerk beteiligen. Die erforderliche Investition in Höhe von insgesamt knapp 300 Millionen Euro passe nicht in das Gesamtportfolio der Unternehmensgruppe und sei auch gegenüber der Stadt Mannheim als Mehrheitseigentümerin der MVV Energie nicht begründbar, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sollen Gespräche mit der Stadt Kiel folgen. An deren Ende könne auch der Rückkauf der Stadtwerke-Anteile durch Kiel stehen, hieß es.