Mannheim. (dpa-lsw) Die IG Metall in Mannheim läuft Sturm gegen die Auslagerung von Arbeitsplätzen bei Daimler. Im Zuge der Neuausrichtung in der Produktion von Lkw-Komponenten sollen in einem ersten Schritt im August bis zu 150 Beschäftigte über den Logistikdienstleister Transco eingesetzt werden, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Davon sind laut IG Metall etwa 100 Daimler-Stammbeschäftigte betroffen. Der Rest bestehe aus Leiharbeitern. Ein Daimler-Sprecher konnte die genauen Zahlen nicht bestätigen.

Die Gewerkschaft befürchtet insbesondere für betroffene Leiharbeiter hohe Einbußen beim Lohn, weil die Firma nach den für ihre Branche vorgesehenen Tarifen zahlt. Transco hält sich nach eigenen Angaben seit Anfang Juli an die Tarifverträge für die Logistikbranche. Daimler hatte sich vor zwei Jahren auferlegt, auch bei Werkverträgen wie diesem auf die Einhaltung bestimmter Standards zu achten. Dazu gehört die Einhaltung von Tarifverträgen der jeweiligen Branche.