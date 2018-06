Mannheim. (dpa-lsw) Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub will nach seinem jüngsten Rekordjahr weiter zulegen. Allerdings dürfte das Wachstum geringer ausfallen als im vergangenen Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2016 zwischen drei und sieben Prozent wachsen, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Dienstag in Mannheim mit. Beim Umsatz peilen die Mannheimer im laufenden Jahr einen Zuwachs von sieben bis elf Prozent an.

2015 stieg der operative Gewinn um gut 9 Prozent auf mehr als 342 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von mehr als 236 Millionen Euro. Das entsprach einem Plus von rund sieben Prozent. Bei beiden Ergebnissen erzielte Fuchs Petrolub die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte. Die Erlöse kletterten um 11 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Damit knackten die Mannheimer beim Umsatz zum ersten Mal die Zwei-Milliarden-Marke.

Fuchs Petrolub stellt Schmierstoffe unter anderem für die Automobilindustrie, die Landwirtschaft und den Bergbau her und beschäftigt derzeit rund 4800 Mitarbeiter.