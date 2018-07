Mannheim. Das Unterwäsche-Unternehmen Felina streicht am Firmenssitz in Mannheim 20 von 123 Stellen. Grund ist nach Mitteilung des Unternehmens ein erwarteter Umsatzrückgang von zehn Prozent wegen der Situation in Russland und wegen der Einstellung der Marke "Unusual".

Der Stellenabbau soll sozialverträglich gestaltet werden, mit der Arbeitnehmervertretung wurde ein Sozialplan erstellt.

Produziert wird in Osteuropa, auch dort wurden Stellen abgebaut. Felina gehört seit Februar dem Private Equity-Investor Palero Invest. Weltweit beschäftigt Felina rund 800 Mitarbeiter.