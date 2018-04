Mannheim. (dpa) Die Südzucker-Tochter Cropenergies ist dank gestiegener Preise für den Ökokraftstoff Bioethanol mit deutlich mehr Gewinn in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Überschuss kletterte in den Monaten März bis Mai auf 4,9 Millionen Euro, wie der Bioethanol-Hersteller am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Dies ist beinahe acht mal soviel wie im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis verdreifachte sich in etwa auf 13,7 Millionen Euro.

Die Bioethanolpreise, die sich bereits im vergangenen Jahr im Sinkflug befanden, hatten Mitte Januar ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht und sich bis Ende Mai wieder erholt. Der Cropenergies-Umsatz sank wegen geringerer Absatzmengen um rund 5 Prozent auf 197,8 Millionen Euro.

Bioethanol spielt als Benzinersatz in der Kraftstoffindustrie eine Rolle. Die Mannheimer gewinnen den Biosprit aus Zuckerrüben. Der Mutterkonzern Südzucker wird an diesem Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen.