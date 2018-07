Von Thomas Veigel

Wiesloch. Mit dem ersten Quartal eines Geschäftsjahres konnte der Wieslocher Finanzdienstleister noch nie mehr als den sprichwörtlichen Blumentopf gewinnen. Das Geschäft floriert vor allem in den letzten Monaten des Jahres, von Januar bis März passiert nicht viel. Da gehen die Berater zum Ski fahren, zur Fortbildung oder sie räumen den Schreibtisch auf. In diesem Jahr wurde zu Jahresbeginn allerdings etwas mehr getan: Umsatz und Gewinn stiegen an. Beim Überschuss sind es zwar weniger als zehn Prozent des erwarteten Jahresvolumens, aber auch das ist normal. Hintergrund KENNZAHLEN Die wichtigsten Kennziffern des MLP-Konzerns im ersten Quartal 2014 (31. März, Vorjahreszahlen in Klammern)

> Umsatz: 120 (116) Millionen Euro

> Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit): 4,4 (4,0) Millionen Euro

> Konzernüberschuss: 3,4 (3,2) Millionen Euro

> Ergebnis je Aktie: 0,03 (0,03) Euro

> Kunden: 836.200 (830.300

"Die Marktbelastungen sind nach wie vor hoch und verlangen uns viel ab", sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg gestern bei den Vorlage der Zahlen. "Dennoch haben wir einige positive Signale gesehen." So stieg das Neugeschäft in der Altersvorsorge - gemessen an der Versicherungssumme - um 15 Prozent, während die Branche einen Rückgang von 16 Prozent meldete. Wie MLP das gelungen ist? "Die Nähe zu den Kunden scheint sich auszuwirken", vermutet Uwe Schroeder-Wildberg.

Rückläufig waren die Erlöse nur in der Krankenversicherung. Bei den im März gestarteten Immobilienangeboten verzeichnet MLP bereits ein spürbares Interesse seiner Kunden.

Der Zuwachs in der Altersvorsorge relativiert sich allerdings beim Blick auf die Provisionserlöse aus der Vermittlung von Lebensversicherungen. Diese stiegen um drei Prozent auf 40,1 Millionen Euro und machen damit 37 Prozent der gesamten Provisionserlöse aus. Die Abhängigkeit von der Lebensversicherung war bei MLP auch schon doppelt so hoch.

Hintergrund Klage gegen MLP Der Finanzdienstleister MLP muss sich immer wieder mit Klagen unzufriedener Kunden auseinandersetzen. Oft werden diese außergerichtlich mit einem Vergleich beigelegt. Manche landen aber vor Gericht. Vor allem dann, wenn MLP zuversichtlich ist, den Prozess zu gewinnen. Ein solcher Fall wurde jetzt bekannt. "Falschberatung" lautet der Vorwurf: Hintergrund ist eine von MLP empfohlene Immobilienfinanzierung zur Altersvorsorge. Das Modell sah vor, dass für die Tilgung des Kredits in eine fondsgebundene Lebensversicherung investiert wird. Die Absicherung des Todesfallschutzes sei dabei vernachlässigt worden. MLP sieht die Klage und den bevorstehenden Prozess "gelassen", wie ein Sprecher sagte. Von einem spekulativen Produkt wie der fondsgebundenen Lebensversicherung ohne Garantieverzinsung als Tilgungsersatz raten Verbraucherschützer dringend ab. Als Anlagemöglichkeit für Risikobewusste könne eine Fondspolice Sinn machen, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, in der Kombination mit einer Baufinanzierung bedeute die Abhängigkeit von Börsenschwankungen aber ein unüberschaubares Risiko.

Allzu positiv schätzt MLP die Entwicklung in der Altersvorsorge nicht ein. Der Bereich werde weiterhin belastet durch die Diskussionen über eine mögliche weitere Absenkung des Garantiezinses von derzeit 1,75 Prozent und die Negativberichterstattung über Lebensversicherer und ihre Produkte. Deshalb bestätigte Schroeder-Wildberg gestern zwar die Prognose für das Gesamtjahr, die allerdings in drei Szenarien einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von 50 bis 75 Millionen Euro erwartet. Die Schätzungen der Analysten liegen im Schnitt bei 54 Millionen Euro, MLP tendiert zu 65 Millionen Euro als "Basisszenario". Dieses unterstellt eine erste Verbesserung der Rahmenbedingungen.

"Es bleibt unser Anspruch, 2014 bei Umsatz und Gewinn deutlich zuzulegen." Im vergangenen Jahr war der Umsatz um mehr als zehn Prozent auf 500 Millionen Euro gesunken, der Gewinn hatte sich auf 25 Millionen Euro mehr als halbiert.