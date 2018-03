Von Thomas Veigel

Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP kämpft weiter mit der Zurückhaltung der Anleger in Sachen langfristiger Altersvorsorge. Der Effekt einer Gesetzesänderung ließ zudem das Geschäft mit privaten Krankenversicherungen um ein Viertel einbrechen. Ohne das Sparprogramm mit dem Abbau von insgesamt 400 Mitarbeitern in vier Jahren wäre MLP bereits tief in der Verlustzone gelandet. So aber konnte Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag einen Gewinnsprung im ersten Halbjahr melden. "Unser frühzeitiges Effizienzprogramm greift", sagte Uwe Schroeder-Wildberg. "Gleichzeitig profitieren wir davon, unser Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren deutlich breiter aufgestellt zu haben. Das schwierige Marktumfeld in der Altersvorsorge und der Rückgang bei der Krankenversicherung konnte mit deutlichen Steigerungen im Vermögensmanagement und in der Sachversicherung fast ausgeglichen werden. MLP verwaltet ein Kundenvermögen von gut 20 Milliarden Euro.

Vor etwa zehn Jahren sorgte das Geschäft mit der Vermittlung von Lebensversicherungen für den Großteil des Umsatzes. Mittlerweile ist der Anteil unter 50 Prozent gefallen. Das Vermögensmanagement trug im ersten Halbjahr 24 Prozent zum Umsatz bei, das ist eine Steigerung um sechs Prozentpunkte. Auf die Vermittlung von Krankenversicherungen entfallen 15 Prozent, das ist ein Minus von vier Prozentpunkten. Hintergrund, so Schroeder-Wildberg, sei eine gesetzliche Änderung, nach der Angestellte seit dem 1. Januar 2011 einfacher in die private Krankenversicherung wechseln können. Das sorgte im ersten Halbjahr 2011 für einen regelrechten Boom, der jetzt deutlich nachgelassen hat. Die gesetzliche Deckelung der Vermittlerprovision auf neun Monatsbeiträge seit April habe keine Auswirkungen gehabt.

Die Prognose für das Gesamtjahr blieb unverändert: MLP hat sich zum Ziel gesetzt, eine operative Ebit-Marge von 15 Prozent zu erreichen. Das bedeutet, dass der Gewinn vor Steuern und Zinsen 15 Prozent des Umsatzes erreichen soll. Im ersten Halbjahr lag die Ebit-Marge bei sieben Prozent. Das zweite Halbjahr und vor allem das vierte Quartal sind für MLP traditionell stark. Darauf setzt der Vorstand. "Für die kommenden Monate rechnen wir vor allem in der Altersvorsorge und der Krankenversicherung mit einer deutlichen Belebung - auch wenn im Zuge der Schuldenkrise weiterhin Unsicherheiten für die Umsatzentwicklung bestehen."